Cầu thủ U17 Lào khóc trong trận thua đậm Australia

Chiều 24/4, U17 Australia giành chiến thắng đậm với tỷ số 8-0 trước U17 Lào thuộc trận tranh hạng 3 VCK U17 Đông Nam Á 2026.

Cầu thủ U17 Lào bật khóc.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đại diện xứ chuột túi đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương. Dù thủ thành Thepphakone Sisounam chơi đầy nỗ lực với hàng loạt pha cứu thua, U17 Lào vẫn không thể đứng vững trước sức tấn công dồn dập.

Phút 21, Josef Hunter Sikora mở tỷ số bằng cú đệm bóng cận thành sau pha căng ngang chuẩn xác bên cánh phải. Bàn thắng khai thông thế bế tắc mở ra cơn ác mộng cho hàng thủ U17 Lào.

Chỉ 8 phút sau, Georgio Hassarati nhân đôi cách biệt trên chấm phạt đền, trước khi hoàn tất cú hat-trick ngay trong hiệp 1 với thêm hai pha lập công ở các phút 31 và 41. Xen giữa đó, Aston James Reid cũng kịp ghi tên mình lên bảng điện tử, khép lại 45 phút đầu tiên với tỷ số 5-0.

Sang hiệp 2, kịch bản không có nhiều thay đổi. U17 Australia vẫn duy trì nhịp độ tấn công cao, trong khi U17 Lào gần như chỉ biết chống đỡ. Phút 51, Hassarati hoàn tất ngày thi đấu rực sáng với bàn thắng thứ tư, nâng tỷ số lên 6-0. Đến phút 59, Reid hoàn tất cú đúp bằng pha đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 7-0.

U17 Lào thất bại nặng nề trước Australia.

Dù dẫn sâu, U17 Australia vẫn không hề giảm nhịp, tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không ghi thêm bàn thắng. Ở chiều ngược lại, U17 Lào cũng có một vài tình huống đáng chú ý và được hưởng 11 m, nhưng Odin Siphanit lại thực hiện cú sút quá nhẹ, không thể đánh bại thủ môn đối phương ở phút 90+1.

Khoảnh khắc sau cú sút hỏng trên chấm 11 m, Odin gần như sụp đổ. Tiền đạo trẻ ôm mặt bật khóc ngay trên sân, không giấu nổi sự thất vọng khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn danh dự cho U17 Lào. Các đồng đội nhanh chóng tiến đến vỗ vai, ôm lấy Siphanit để an ủi, giúp anh trấn tĩnh lại giữa nỗi buồn sau một trận đấu đầy áp lực.

Đáng chú ý, đến phút 90+5, trong nỗ lực cản phá pha tấn công của Australia, cầu thủ U17 Lào lúng túng phản lưới nhà, khép lại trận đấu theo cách đầy tiếc nuối.

Chiến thắng đậm 8-0 giúp U17 Australia khép lại giải đấu với vị trí thứ 3. Trong khi đó, U17 Lào rời giải với nhiều bài học quý giá sau trận thua nặng nề này. Dù vậy, vị trí thứ 4 cũng được coi là thành công với bóng đá Lào.