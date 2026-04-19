U17 Việt Nam loại Indonesia, gặp Australia ở bán kết

Tối 19/4 (giờ Hà Nội), U17 Việt Nam hòa U17 Indonesia 0-0 và giành quyền vào bán kết U17 Đông Nam Á với tư cách nhất bảng A.

Ngay từ đầu trận, hai đội nhập cuộc với tốc độ cao, liên tục tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. U17 Việt Nam sớm cho thấy sự chủ động khi kiểm soát bóng tốt hơn, đặc biệt ở tuyến giữa, qua đó dần áp đặt thế trận. Trong khi đó, U17 Indonesia buộc phải giành thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, song chọn lối chơi thận trọng, lùi sâu phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

Phút 23, đội chủ nhà có tình huống đáng chú ý khi phản công với thế 2 đánh 1. Tuy nhiên, pha xử lý thiếu chính xác khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc khi cầu thủ Indonesia đẩy bóng quá dài, để hậu vệ U17 Việt Nam kịp lui về hóa giải. Đó cũng là điểm nhấn hiếm hoi của U17 Indonesia trong hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi. U17 Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép và tạo ra nhiều pha dứt điểm. Văn Dương có cú sút xa đầy bất ngờ buộc thủ môn U17 Indonesia phải vất vả cứu thua. Ít phút sau, Quý Vương xử lý khéo léo trước khi chuyền thuận lợi cho Sỹ Bách, nhưng cú dứt điểm lại không thành công.

Dù kiểm soát thế trận, các pha bóng cuối cùng của U17 Việt Nam lại thiếu sự sắc bén cần thiết. Trong khi đó, U17 Indonesia bế tắc hoàn toàn trong khâu triển khai tấn công, không thể cầm bóng và tổ chức những pha lên bóng có nét. Hai đội thi đấu giằng co tới cuối trận nhưng không tạo ra khác biệt.

Chung cuộc, U17 Việt Nam hòa U17 Indonesia với tỷ số 0-0, qua đó đứng đầu bảng A với 7 điểm. Ở trận cùng giờ, U17 Malaysia thắng U17 Timor Leste 2-0. Kết quả giúp U17 Malaysia giành vé vào vòng trong với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất với 6 điểm.

Ở bán kết, U17 Việt Nam gặp U17 Australia vào lúc 19h30 ngày 22/4, còn U17 Malaysia đối đầu ngựa ô U17 Lào lúc 15h30 cùng ngày.