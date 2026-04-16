U17 Việt Nam hủy diệt Timor Leste 10-0

  • Thứ năm, 16/4/2026 17:45 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Chiều 16/4, U17 Việt Nam thể hiện phong độ ấn tượng khi hủy diệt U17 Timor Leste 10-0 ở lượt trận thứ hai bảng A VCK U17 Đông Nam Á 2026.

Ngay những phút đầu, đoàn quân của HLV Cristiano Roland áp đặt thế trận. Phút 6, Nguyễn Lực mở tỷ số bằng pha dứt điểm gọn gàng. Sức ép liên tục được duy trì, giúp U17 Việt Nam nhanh chóng nhân đôi cách biệt ở phút 20 khi Đại Nhân tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương.

Thế trận một chiều tiếp tục được cụ thể hóa bằng bàn thắng thứ ba của Ngọc Sơn ở phút 24, trước khi Nguyễn Lực hoàn tất cú đúp với siêu phẩm đá phạt ở phút 31. Hiệp một khép lại với lợi thế 4-0 cho đội bóng áo đỏ.

Sang hiệp hai, U17 Việt Nam không hề giảm nhịp độ. Sau khoảng thời gian đầu chưa thể gia tăng cách biệt, các học trò của HLV Roland bất ngờ bùng nổ. Văn Dương ghi liền hai bàn ở các phút 68 và 72, xen giữa là pha lập công của Duy Khang ở phút 70, nâng tỷ số lên 7-0.

Chưa dừng lại, Văn Dương hoàn tất cú hat-trick ở phút 81, trước khi Nguyễn Lực cũng ghi bàn thứ ba cho riêng mình ở phút 85, ấn định chiến thắng đậm đà 10-0. Chiến thắng mang về thêm 3 điểm và giúp U17 Việt Nam cải thiện đáng kể hiệu số bàn thắng, yếu tố quan trọng trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Ở trận ra quân hôm 13/4, U17 Việt Nam đánh bại U17 Malaysia 4-0, cho thấy sự ổn định trong cách vận hành lối chơi cũng như khả năng tấn công đa dạng. Với 2 chiến thắng liên tiếp, U17 Việt Nam nắm lợi thế lớn trước lượt trận quyết định. Thầy trò HLV Roland khả năng cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng với chủ nhà Indonesia.

U17 Việt Nam hủy diệt Malaysia

Chiều 13/4, tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-0 trước U17 Malaysia thuộc trận ra quân bảng A VCK U17 Đông Nam Á 2026.

17:39 13/4/2026

U17 Australia hủy diệt đội Đông Nam Á 12-0

Chiều tối 11/4 (giờ Hà Nội), U17 Australia thị uy sức mạnh khi đánh bại U17 Brunei với tỷ số 12-0 thuộc lượt trận mở màn bảng C giải U17 Đông Nam Á 2026.

18:25 11/4/2026

U17 Việt Nam cùng bảng với Indonesia, Malaysia ở giải Đông Nam Á

Chiều 6/3, kết quả bốc thăm đưa tuyển U17 Việt Nam rơi vào bảng đấu nhiều thách thức tại VCK U17 Đông Nam Á 2026.

17:54 6/3/2026

Minh Nghi

U17 Việt Nam U17 Việt Nam

