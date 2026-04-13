U17 Việt Nam hủy diệt Malaysia

Chiều 13/4, tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-0 trước U17 Malaysia thuộc trận ra quân bảng A VCK U17 Đông Nam Á 2026.

Trên sân Gelora Joko Samudro, thầy trò HLV Cristiano Roland nhập cuộc với sự tự tin cao độ và nhanh chóng áp đặt thế trận. Ngay những phút đầu, U17 Việt Nam dâng cao đội hình, liên tục tạo sức ép khiến hàng thủ Malaysia lúng túng. Cơ hội đến sớm với Quý Vương rồi Văn Dương, nhưng phải đến phút 12, thế bế tắc mới được khai thông. Từ tình huống phạt góc, Sỹ Bách chớp thời cơ dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho đội nhà.

Bàn thắng sớm giúp U17 Việt Nam chơi càng thanh thoát. Những pha phối hợp tốc độ và linh hoạt liên tục được triển khai, đẩy đối thủ vào thế chống đỡ. Phút 27, từ một tình huống dàn xếp nhịp nhàng, Sỹ Bách hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm quyết đoán, nhân đôi cách biệt. Trong khi đó, Malaysia tỏ ra bế tắc, chủ yếu trông chờ vào các pha bóng cố định nhưng không đủ sắc bén để gây khó khăn cho hàng thủ Việt Nam.

Trước khi hiệp một khép lại, cách biệt tiếp tục được nới rộng. Phút 38, Quý Vương căng ngang thuận lợi để Văn Dương dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 3-0, gần như định đoạt cục diện trận đấu chỉ sau 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp hai, U17 Malaysia buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ và có một vài cơ hội đáng chú ý, song sự chắc chắn của thủ môn Xuân Hòa cùng hàng phòng ngự giúp U17 Việt Nam đứng vững. Sau quãng thời gian chịu sức ép, đội bóng áo đỏ nhanh chóng lấy lại thế trận.

Phút 56, từ pha phối hợp gọn gàng, Anh Hào kiến tạo để Mạnh Cường dứt điểm nhanh trong vùng cấm, ấn định chiến thắng 4-0. Những phút còn lại, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, U17 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ, kiểm soát bóng chắc chắn nhằm bảo toàn tỷ số.

Chiến thắng đậm giúp U17 Việt Nam tạo cú hích tinh thần quan trọng trong cuộc đua giành vé vào bán kết ở bảng A.

VCK U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 23/4 tại Indonesia, với các trận đấu được tổ chức trên 2 sân Gelora Joko Samudro và Gelora Delta .

U17 Việt Nam nằm ở bảng A cùng U17 Indonesia, U17 Malaysia và U17 Timor Leste. Bảng B gồm U17 Thái Lan, U17 Lào, U17 Myanmar và U17 Philippines. Trong khi đó, bảng C quy tụ U17 Australia, U17 Campuchia, U17 Singapore và U17 Brunei.