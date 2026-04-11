U20 nữ Việt Nam thảm bại trước Nhật Bản

  • Thứ bảy, 11/4/2026 17:53 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiều tối 11/4 (giờ Hà Nội), tuyển U20 nữ Việt Nam thua U20 nữ Nhật Bản với tỷ số 4-0 thuộc tứ kết giải U20 châu Á 2026.

Trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp, U20 nữ Việt Nam gần như chỉ biết chống đỡ trong phần lớn thời gian của trận đấu. Ngay từ những phút đầu, Nhật Bản thiết lập thế trận áp đảo với khả năng kiểm soát bóng vượt trội.

Hàng thủ U20 Việt Nam liên tục bị đặt trong tình trạng báo động, buộc thủ môn Lê Thị Thu phải hoạt động hết công suất. Dù chơi tập trung và có nhiều pha cứu thua đáng chú ý, cô vẫn không thể ngăn cản sức ép ngày một lớn từ đối phương.

Phút 18, thế cân bằng bị phá vỡ khi Itamura tung cú dứt điểm chính xác mở tỷ số cho Nhật Bản. Bàn thua sớm khiến U20 Việt Nam càng gặp khó trong việc triển khai thế trận. Những nỗ lực phản công hiếm hoi, như tình huống bứt tốc của Thanh Hiếu, không đủ để tạo ra khác biệt trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của đối thủ.

Trước khi hiệp một khép lại, Nhật Bản tiếp tục gia tăng cách biệt. Phút 45, Tago tận dụng đường chọc khe thuận lợi để nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ ít phút sau, Fukushima đánh đầu hiểm hóc, đưa trận đấu gần như an bài với bàn thắng thứ 3.

Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi. Nhật Bản vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, duy trì sức ép liên tục. Phút 61, Itamura hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm kỹ thuật từ xa, ấn định chiến thắng 4-0 cho đại diện xứ mặt trời mọc.

Trong phần còn lại của trận đấu, U20 Việt Nam nỗ lực tìm kiếm bàn danh dự nhưng hoàn toàn bất lực. Thất bại phản ánh rõ khoảng cách về trình độ giữa hai đội, đồng thời khép lại hành trình của U20 nữ Việt Nam tại giải đấu.

U20 nữ Việt Nam thua đậm Trung Quốc

Chiều 1/4, U20 nữ Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước U20 nữ Trung Quốc ở trận mở màn bảng A VCK U20 nữ châu Á 2026.

18:10 1/4/2026

Antonio Moric được gọi lên tuyển U19 Việt Nam

Tuyển U19 Việt Nam công bố danh sách 31 cầu thủ tập trung đợt đầu tiên trong năm 2026 nhằm chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và xa hơn là vòng loại U20 châu Á 2027.

16:25 13/3/2026

Cú sốc lớn ở U20 World Cup

Rạng sáng 19/10, U20 Colombia gây bất ngờ lớn khi vượt qua Pháp 1-0 để giành huy chương đồng tại FIFA U20 World Cup 2025.

05:53 19/10/2025



Minh Nghi

U20 nữ Việt Nam Hà Nội U20 nữ Việt Nam

    Vien canh Chelsea phai ban Enzo hinh anh

    Viễn cảnh Chelsea phải bán Enzo

    22 phút trước 18:48 11/4/2026

    0

    Mối quan hệ giữa Chelsea và Enzo Fernandez vừa ổn định trở lại, nhưng khả năng đội bóng thành London bán anh trong tương lai vẫn còn hiện hữu.

    Ben do moi cua Andy Robertson hinh anh

    Bến đỗ mới của Andy Robertson

    23 phút trước 18:47 11/4/2026

    0

    Thông tin về thương vụ gia nhập Tottenham mùa giải 2026/2027 của Andy Robertson đang gây chú ý. Nó nằm ở điều kiện cần cho thương vụ này có thể xúc tiến.

    MU co co hoi vang chieu mo Camavinga hinh anh

    MU có cơ hội vàng chiêu mộ Camavinga

    24 phút trước 18:46 11/4/2026

    0

    Eduardo Camavinga nổi lên như mục tiêu đáng để MU cân nhắc bởi mức giá được xem là khá mềm so với tiềm năng to lớn.

