Yamal bị chỉ trích vì không khoác áo Morocco

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Morocco tuyên bố muốn gặp Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026 để kiểm chứng liệu Lamine Yamal có chọn đúng đội tuyển quốc gia hay không.

Yamal bỗng nhiên trở thành đề tài công kích của Morocco.

Lamine Yamal chưa từng khoác áo tuyển Morocco, nhưng câu chuyện về lựa chọn đội tuyển quốc gia của ngôi sao Barcelona vẫn là chủ đề nóng tại đất nước Bắc Phi.

Trong cuộc phỏng vấn với Aljazeera360, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Morocco (FRMF) Fouzi Lekjaa một lần nữa nhắc tới cầu thủ sinh năm 2007. Dù khẳng định tôn trọng quyết định của Yamal, vị quan chức này không giấu tham vọng đối đầu Tây Ban Nha tại World Cup 2026. “Bây giờ, tôi hy vọng Morocco sẽ gặp Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup để xem liệu cậu ấy có thực sự đưa ra quyết định đúng đắn hay không”, ông Lekjaa phát biểu.

Yamal sinh ra tại Tây Ban Nha, có cha là người Morocco và mẹ là người Guinea Xích Đạo. Chính vì vậy, anh đủ điều kiện khoác áo nhiều đội tuyển quốc gia. Trước khi ngôi sao trẻ lựa chọn Tây Ban Nha, Liên đoàn Bóng đá Morocco từng thực hiện nhiều nỗ lực nhằm thuyết phục anh đổi hướng.

Theo tiết lộ của ông Lekjaa, các cuộc gặp đã diễn ra cả ở châu Âu lẫn Bắc Phi. Tuy nhiên, Yamal từ sớm đã xác định tương lai cùng đội tuyển Tây Ban Nha.

Trái với Yamal, Diaz chọn Morocco thay vì Tây Ban Nha.

Trong một cuộc phỏng vấn với Marca năm 2024, người đứng đầu bóng đá Morocco cho biết họ đã trực tiếp gặp gia đình cầu thủ để trình bày dự án phát triển của đội tuyển quốc gia. Dẫu vậy, Yamal vẫn kiên định với lựa chọn khoác áo “La Roja”.

Bên cạnh câu chuyện của Yamal, ông Lekjaa cũng nhấn mạnh sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá Morocco trong những năm gần đây. Thành công của đội tuyển tại các giải đấu lớn cùng hệ thống đào tạo hiện đại giúp Morocco trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều cầu thủ gốc Morocco sinh ra tại châu Âu.

Một trong những trường hợp tiêu biểu là Brahim Diaz. Tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid đã quyết định khoác áo Morocco thay vì tiếp tục chờ cơ hội tại tuyển Tây Ban Nha.

World Cup 2026 mới chỉ bắt đầu, nhưng phát biểu của ông Lekjaa cho thấy Morocco vẫn chưa hoàn toàn quên việc để vuột mất một trong những tài năng sáng giá nhất bóng đá thế giới hiện nay. Nếu Tây Ban Nha và Morocco thực sự gặp nhau ở giai đoạn cuối giải đấu, Yamal chắc chắn sẽ thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

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