Antonio Moric được gọi lên tuyển U19 Việt Nam

Tuyển U19 Việt Nam công bố danh sách 31 cầu thủ tập trung đợt đầu tiên trong năm 2026 nhằm chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và xa hơn là vòng loại U20 châu Á 2027.

Antonio Moric là gương mặt đáng chú ý của U19 Việt Nam đợt tập trung này.

Đợt hội quân này được xem là bước khởi đầu quan trọng để ban huấn luyện rà soát lực lượng, đánh giá năng lực các cầu thủ trẻ trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị chuyên sâu cho những mục tiêu quốc tế.

Danh sách triệu tập quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc từng khoác áo các đội tuyển trẻ như U16, U17 hay U18 Việt Nam. Những cái tên như Nguyễn Đức Nhật, Lê Minh Nhật, Bạch Trọng Dương, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Thiên Phú, Nguyễn Hoàng Nam hay Đinh Xuân Khải đều đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế ở cấp độ trẻ. Với nền tảng tích lũy từ các giải đấu trước đây, nhóm cầu thủ này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò nòng cốt trong bộ khung của U19 Việt Nam.

Bên cạnh đó, danh sách tập trung còn gây chú ý với sự xuất hiện của một số gương mặt mới. Nổi bật là thủ môn Nguyễn Bá Nhật Ka, người đang thi đấu cho đội bóng Đại học Ryukei tại Nhật Bản. Sở hữu chiều cao 1,96m, Nhật Ka từng được gọi tập luyện cùng U20 Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản năm 2024, qua đó gây ấn tượng nhờ thể hình và khả năng phản xạ.

Một điểm nhấn khác là tiền đạo trẻ Antonio Moric, cầu thủ đang thuộc biên chế CLB NK Trnje. Sinh năm 2008, Moric mang hai dòng máu Việt Nam - Croatia, cao 1,81 m và được đánh giá cao nhờ lối chơi linh hoạt. Ngoài vị trí tiền đạo cánh, cầu thủ này còn có thể thi đấu ở vai trò tiền vệ trung tâm, mang lại nhiều phương án chiến thuật cho ban huấn luyện. Dù còn rất trẻ, Moric có nhiều lần ra sân cho đội một NK Trnje thời gian gần đây.

Theo kế hoạch, U19 Việt Nam tập trung từ ngày 17 đến 29/3 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Yutaka Ikeuchi. Sau khoảng một tuần tập luyện, ban huấn luyện dự kiến sẽ sàng lọc một số cầu thủ, đồng thời bổ sung thêm nhân sự mới nhằm tạo sự cạnh tranh và lựa chọn đội hình tối ưu cho các giải đấu sắp tới.