Mbappe: 'Bàn thua thật đáng xấu hổ'

Sau thất bại 2-4 trước Benfica ở lượt cuối vòng phân hạng champions League rạng sáng 29/1, Kylian Mbappe có những phát biểu mạnh mẽ, hướng thẳng vào chính tập thể Real Madrid.

Mbappe ghi cú đúp nhưng Real bị văng khỏi top 8 Champions Leauge. Ảnh: Reuters.

Dù ghi cú đúp, Kylian Mbappe vẫn không thể giúp Real Madrid giành kết quả có lợi trước đội chủ nhà Benfica .Tiền đạo người Pháp nhấn mạnh rằng vấn đề của đội bóng không nằm ở chiến thuật hay chất lượng cá nhân, mà ở thái độ và tinh thần thi đấu.

"Hôm nay không phải câu chuyện chiến thuật hay trình độ", Mbappe nói, "Đó là vấn đề tinh thần chiến đấu. Đối thủ thể hiện điều đó nhiều hơn chúng tôi". Theo anh, Benfica chơi với tâm thế của một đội bóng đặt cả trận đấu vào sinh tử, trong khi Real Madrid không tạo ra được cảm giác ấy trên sân.

Mbappe đặc biệt thất vọng với sự thiếu nhất quán kéo dài của đội bóng. "Chúng tôi không thể tiếp tục đá kiểu hôm hay, hôm dở. Đó không phải cách của một đội bóng vô địch", anh thẳng thắn. Phát biểu này phản ánh sự bức bối của một cầu thủ đang đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn ở tập thể mà anh khoác áo.

Tâm điểm chỉ trích của Mbappe nằm ở bàn thua cuối cùng, tình huống mà anh gọi là "một nỗi xấu hổ". Theo tiền đạo này, đó không chỉ là sai lầm cá nhân, mà là hệ quả của sự mất tập trung và thiếu quyết liệt trong những thời khắc then chốt. "Chúng tôi quá thiếu ổn định" Mbappe kết lại.

Những lời nói của Mbappe cho thấy áp lực đang đè nặng lên Real Madrid trong giai đoạn quan trọng của mùa giải. Thay vì che giấu vấn đề, ngôi sao người Pháp chọn cách nói thẳng, với hy vọng đội bóng sẽ nhìn lại chính mình. Đó không phải là sự chỉ trích mang tính công kích cá nhân, mà là yêu cầu về bản lĩnh và trách nhiệm tập thể.

Trong bối cảnh Real Madrid vẫn đặt tham vọng lớn ở các đấu trường, thông điệp của Mbappe là lời cảnh tỉnh rõ ràng. Với một đội bóng giàu truyền thống chiến thắng như Real, những kết quả như trước Benfica rõ ràng đáng báo động.

