16 đội vào vòng play-off Champions League

Real Madrid, PSG phải thi đấu thêm hai trận để giành vé vào vòng 1/8 cúp châu Âu mùa này.

Các đội vào vòng play-off Champions League.

Vòng phân hạng Champions League 2025/26 khép lại với thành công vang dội của các đội Ngoại hạng Anh, khi cả 5 đại diện của giải đấu này đều được vào thẳng vòng trong.

Trong khi đó, những tên tuổi được đánh giá cao như Real Madrid, PSG, Atletico Madrid, Inter đều không thể chen chân vào top 8. Điều này giúp người hâm mộ được chứng kiến vòng play-off hấp dẫn với nhiều trận cầu đinh.

Theo thứ tự ở vòng phân hạng, các đội đứng thứ 9 đến 16 gồm Real, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atletico, Atalanta và Leverkusen được xếp ở nhóm hạt giống. Dortmund, Olympiacos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodo và Benfica ở nhóm còn lại.

Các cặp đấu ở vòng play-off sẽ được UEFA bốc thăm và xác định dựa trên sơ đồ đã được phân chia từ trước. Các đội hạt giống được bốc thăm gặp một trong hai đối thủ không được xếp hạt giống. Các đội hạt giống sẽ được chơi trên sân nhà ở trận lượt về.

Real Madrid là cái tên nhận nhiều sự chú ý nhất, bởi đội chủ sân Bernabeu chưa từng vắng mặt ở vòng 16 đội Champions League. Tuy nhiên, nếu không cải thiện màn trình diễn, đoàn quân của HLV Arbeloa hoàn toàn có thể tạo nên vết nhơ khó gột rửa trong lịch sử đội bóng thành Madrid.

8 đội qua vòng play-off sẽ vào vòng 1/8 Champions League và nằm ở nhóm không được xếp hạt giống. Đối thủ của họ (hạng 1-8) sẽ được chơi trên sân nhà ở trận lượt về.