Fabregas: 'Mất bóng là phải pressing như những con thú'

Cesc Fabregas kể lại buổi tập đầu tiên tại Como để lý giải triết lý bóng đá của mình, nơi pressing trở thành nền tảng cho cách đội bóng vận hành.

Cesc Fabregas đang giúp Como bay cao tại Serie A.

Cesc Fabregas đang trở thành một trong những HLV gây chú ý nhất tại Serie A mùa này. Dưới sự dẫn dắt của cựu tiền vệ Barcelona và Arsenal, Como 1907 nổi lên như hiện tượng của giải đấu. Đội bóng này hiện đứng thứ tư trên bảng xếp hạng với 51 điểm.

Trong cuộc trò chuyện với DAZN, Fabregas kể lại một giai thoại nhỏ từ buổi tập đầu tiên của mình tại Como, khi đội bóng vẫn còn thi đấu ở Serie B. Câu chuyện đó phản ánh rõ cách ông nhìn nhận bóng đá.

“Buổi tập đầu tiên, bài tập đầu tiên tôi cho các cầu thủ làm là một trò chơi kiểm soát bóng cự ly hẹp. Tỷ lệ là 10 đấu 6. Chúng tôi chuyền bóng, chuyền bóng và chuyền bóng. Nhưng ngay khi mất bóng, tất cả phải pressing như những con thú”, Fabregas nhớ lại.

Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, đó không chỉ là một bài tập đơn thuần. Nó là thông điệp về bản sắc mà ông muốn xây dựng cho Como.

“Đó là cách để nói với các cầu thủ rằng: các chàng trai, đây chính là con người chúng ta”, Fabregas giải thích. Ông ví điều đó giống như “một cú gõ nhẹ vào đầu để nhắc rằng đây là điều chúng ta phải trở thành”.

Triết lý pressing cường độ cao giúp Como thi đấu đầy năng lượng và tạo nên bất ngờ tại Serie A mùa này. Đội bóng nhỏ của miền bắc Italy liên tục giành kết quả tích cực trước nhiều đối thủ mạnh.

Thành công của Como cũng gắn liền với phong độ nổi bật của các cầu thủ trẻ. Trong đó có hai gương mặt từng thuộc hệ thống đào tạo của Real Madrid là Jacobo Ramon và Nico Paz.

Fabregas đặc biệt dành nhiều lời khen cho Jacobo Ramon, trung vệ 21 tuổi gia nhập Como vào tháng 7/2025 với mức phí 2,5 triệu euro.

“Những con số của Jacobo Ramon không khiến tôi bất ngờ. Cậu ấy hoàn toàn phù hợp với lối chơi của chúng tôi. Điều duy nhất khiến chúng tôi băn khoăn là liệu cậu ấy có thể cạnh tranh ở bóng đá Italy hay không, cũng như khả năng thích nghi với môi trường khắc nghiệt tại đây”, Fabregas nói.

Theo cựu tiền vệ tuyển Tây Ban Nha, Jacobo Ramon tiến bộ rõ rệt trong thời gian qua. Khả năng chơi bóng của trung vệ trẻ này phù hợp với triết lý kiểm soát và triển khai từ tuyến dưới của Como.

“Cậu ấy tiến bộ rất nhiều. Tôi không bất ngờ với khả năng chơi bóng của cậu ấy. Tôi biết cậu ấy là mẫu cầu thủ như vậy. Nhưng trong bóng đá, đôi khi có những cầu thủ tạo ra bất ngờ trong một bối cảnh mới. Một số cầu thủ được tạo nên từ chất liệu khác biệt”, Fabregas nhận xét.

Khi được hỏi về tương lai của Jacobo Ramon, Fabregas trả lời ngắn gọn rằng cầu thủ này sẽ tiếp tục gắn bó với Como mùa tới.

Real Madrid hiện vẫn nắm quyền kiểm soát một phần tương lai của trung vệ 21 tuổi. Đội bóng Tây Ban Nha sở hữu điều khoản mua lại theo từng giai đoạn, đồng thời giữ 50% giá trị của bất kỳ thương vụ chuyển nhượng nào trong tương lai.