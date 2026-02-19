Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Hình ảnh làm dậy sóng Serie A

  • Thứ năm, 19/2/2026 18:41 (GMT+7)
  • 15 giờ trước

Hành động của Cecs Fabregas bên đường biên khiến trận AC Milan - Como bùng lên căng thẳng.

Fabregas phải xin lỗi sau trận vì hành động này.

Tại San Siro, trận hòa 1-1 giữa Milan và Como thuộc vòng 24 Serie A rạng sáng 19/2 xuất hiện tình huống gây tranh cãi lớn.

Phút 78, Alexis Saelemaekers mất bóng sát đường biên trước sự can thiệp của hai cầu thủ đối phương, ngay trước khu kỹ thuật của Como. Khi cầu thủ Milan lùi lại theo quán tính để phòng ngự, Fabregas bất ngờ giơ tay kéo áo đối thủ.

Saelemaekers lập tức phản ứng. Anh chỉ tay về phía Fabregas rồi quay về phần sân nhà. Hai ban huấn luyện bắt đầu lao vào và có lời qua tiếng lại. Trọng tài rút thẻ đỏ với HLV Milan Massimiliano Allegri sau tình huống hỗn loạn bên ngoài đường biên.

Sau trận, Fabregas chủ động nói về hành động của mình: "Tôi xin lỗi. Tôi không tự hào về điều đó. Có thể đó là hành vi thiếu thể thao. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ, HLV không nên làm vậy", ông nói.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định đã trực tiếp xin lỗi Allegri, cùng các cầu thủ Milan như Luka Modric, Mike Maignan và Saelemaekers. "Tôi sẽ rút kinh nghiệm và hy vọng không lặp lại điều này", Fabregas nhấn mạnh.

HLV Allegri tỏ rõ sự bức xúc. Ông nói với DAZN rằng nếu chuyện đó được chấp nhận: "Lần tới tôi cũng sẽ lao vào sân và thực hiện một cú tắc bóng". Ông còn mắng Fabregas là "trẻ ranh làm HLV".

Hành động của Fabregas bị chỉ trích mạnh mẽ vì thiếu tinh thần fair-play. Nhiều người hâm mộ và chuyên gia bóng đá cho rằng đây là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng đối thủ, làm xấu đi hình ảnh giải đấu. Sau trận, mạng xã hội bùng nổ hình ảnh khó coi của Fabregas, hầu hết là chỉ trích cựu tiền vệ Tây Ban Nha.

Trận hòa khiến Milan tiếp tục đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, kém Inter 7 điểm. Nhưng với những gì diễn ra bên đường biên, dư luận có lẽ sẽ còn nhắc đến pha bóng của Fabregas nhiều hơn là tỷ số 1-1.

Modric vẫn chưa già Ở độ tuổi 40, Luka Modric vẫn chinh phục người hâm mộ bằng những màn trình diễn đẳng cấp trong màu áo mới AC Milan. Nhiều người đặt ra câu hỏi đâu mới là điểm giới hạn của chàng tiền vệ người Croatia.

Đào Trần

Fabregas Luka Modric Alexis Saelemaekers Cesc Fabregas Como AC Milan

  • Luka Modric

    Luka Modric

    Luka Modric là cầu thủ bóng đá người Croatia thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Croatia. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm nhưng anh vẫn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công.

    • Ngày sinh: 9/9/1985
    • Nơi sinh: Croatia
    • Chiều cao: 1,73 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Giải thưởng cá nhân: Tiền vệ xuất sắc nhất La Liga: 2013–14, Quả Bóng Vàng World Cup 2018, FIFA The Best 2018
    • Số áo: 10

Đọc tiếp

HLV Allegri goi Fabregas la 'nit ranh' hinh anh

HLV Allegri gọi Fabregas là 'nít ranh'

24 giờ trước 09:22 19/2/2026

0

HLV Max Allegri và Cesc Fabregas được cho là to tiếng với nhau khi AC Milan hòa 1-1 trước Como thuộc trận đá bù vòng 24 Serie A rạng sáng 19/2.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý