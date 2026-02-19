Hình ảnh làm dậy sóng Serie A

Hành động của Cecs Fabregas bên đường biên khiến trận AC Milan - Como bùng lên căng thẳng.

Fabregas phải xin lỗi sau trận vì hành động này.

Tại San Siro, trận hòa 1-1 giữa Milan và Como thuộc vòng 24 Serie A rạng sáng 19/2 xuất hiện tình huống gây tranh cãi lớn.

Phút 78, Alexis Saelemaekers mất bóng sát đường biên trước sự can thiệp của hai cầu thủ đối phương, ngay trước khu kỹ thuật của Como. Khi cầu thủ Milan lùi lại theo quán tính để phòng ngự, Fabregas bất ngờ giơ tay kéo áo đối thủ.

Saelemaekers lập tức phản ứng. Anh chỉ tay về phía Fabregas rồi quay về phần sân nhà. Hai ban huấn luyện bắt đầu lao vào và có lời qua tiếng lại. Trọng tài rút thẻ đỏ với HLV Milan Massimiliano Allegri sau tình huống hỗn loạn bên ngoài đường biên.

Sau trận, Fabregas chủ động nói về hành động của mình: "Tôi xin lỗi. Tôi không tự hào về điều đó. Có thể đó là hành vi thiếu thể thao. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ, HLV không nên làm vậy", ông nói.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định đã trực tiếp xin lỗi Allegri, cùng các cầu thủ Milan như Luka Modric, Mike Maignan và Saelemaekers. "Tôi sẽ rút kinh nghiệm và hy vọng không lặp lại điều này", Fabregas nhấn mạnh.

HLV Allegri tỏ rõ sự bức xúc. Ông nói với DAZN rằng nếu chuyện đó được chấp nhận: "Lần tới tôi cũng sẽ lao vào sân và thực hiện một cú tắc bóng". Ông còn mắng Fabregas là "trẻ ranh làm HLV".

Hành động của Fabregas bị chỉ trích mạnh mẽ vì thiếu tinh thần fair-play. Nhiều người hâm mộ và chuyên gia bóng đá cho rằng đây là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng đối thủ, làm xấu đi hình ảnh giải đấu. Sau trận, mạng xã hội bùng nổ hình ảnh khó coi của Fabregas, hầu hết là chỉ trích cựu tiền vệ Tây Ban Nha.

Trận hòa khiến Milan tiếp tục đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, kém Inter 7 điểm. Nhưng với những gì diễn ra bên đường biên, dư luận có lẽ sẽ còn nhắc đến pha bóng của Fabregas nhiều hơn là tỷ số 1-1.