HLV Allegri gọi Fabregas là 'nít ranh'

HLV Max Allegri và Cesc Fabregas được cho là to tiếng với nhau khi AC Milan hòa 1-1 trước Como thuộc trận đá bù vòng 24 Serie A rạng sáng 19/2.

Allegri to tiếng với Fabregas.

Tại San Siro, Como bất ngờ dẫn trước khi Nico Paz tận dụng sai lầm của Mike Maignan. Milan đáp trả bằng cú lốp bóng đẳng cấp của Rafael Leao từ đường chuyền vượt tuyến của Ardon Jashari.

Sau trận, HLV Allegri nhìn mọi thứ theo hướng tích cực. Ông cho rằng đây là "một điểm rất giá trị" trong cuộc đua top 4. Milan vẫn bất bại 25 vòng, dù khoảng cách với Inter là 7 điểm. "Sai lầm có thể xảy ra. Đội phản ứng tốt và tạo thêm cơ hội. Chúng tôi đã nới rộng cách biệt với Juventus, Napoli và Roma", Allegri nói với DAZN.

Sóng gió đến ở hiệp hai. Một pha tranh chấp sát đường biên khiến Alexis Saelemaekers nổi nóng. Hình ảnh cho thấy Fabregas có tác động từ phía sau khi bóng còn trong cuộc. Allegri rời khu kỹ thuật để bảo vệ học trò. Cả ông và một thành viên ban huấn luyện Como đều nhận thẻ đỏ.

"Có vẻ Saelemaekers bị kéo. Nếu như vậy là được phép, lần sau ai chạy ngang tôi, tôi sẽ trượt vào bóng cho xong luôn", Allegri mỉa mai.

Ngược lại, Fabregas nhanh chóng xin lỗi. Ông thừa nhận hành vi thiếu fair-play và nói mọi HLV phải cẩn trọng trong hành động.

Tuy nhiên, theo TuttoMercatoWeb, trước khi bước vào phòng họp báo, Allegri tỏ ra gắt gao hơn nhiều. Ông được cho là đã hét vào mặt Fabregas: "Cậu là đồ ngốc, là thằng nít ranh chỉ mới bắt đầu làm HLV!".

Câu nói vang lên đủ lớn để những người bên ngoài phòng họp báo nghe thấy, trước khi các thành viên của hai đội kịp thời can ngăn, tách hai nhân vật đang lời qua tiếng lại và đưa mọi thứ trở lại trật tự.