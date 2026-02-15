Alvaro Morata trượt dài ở Como

Từ kỳ vọng thủ lĩnh đến thẻ đỏ và nỗi lo tuyển quốc gia, Alvaro Morata đang tự đặt mình vào thế khó tại Como.

Morata tự làm khó mình ở Como

Alvaro Morata trở lại Serie A với hy vọng tìm lại nhịp điệu quen thuộc. Nhưng thực tế tại Como lại đi theo hướng ngược lại. Trận thua 1-2 trước Fiorentina vừa qua phơi bày rõ nhất những gì anh đang thiếu: sự lạnh lùng và kiểm soát cảm xúc.

Trong lúc Como dồn lên tìm bàn gỡ, Morata - nhận một thẻ vàng, vướng vào tranh cãi với Rolando Mandragora. Bóng không ở gần đó. Tình huống tưởng như nhỏ lại biến thành điểm bùng nổ. Morata húc đầu vào đối phương và lập tức phải rời sân. Một khoảnh khắc mất bình tĩnh khiến đội bóng chỉ còn 10 người đúng thời điểm nhạy cảm nhất.

Với một tiền đạo từng chơi cho những CLB lớn, phản ứng ấy thật khó chấp nhận. Como khi đó vẫn còn cơ hội giành điểm. Nhưng chiếc thẻ đỏ gần như khép lại mọi hy vọng.

Sau trận, HLV Cesc Fabregas không né tránh. Ông nhấn mạnh rằng ranh giới giữa chiến thắng và thất bại rất mong manh. Cầu thủ phải biết quản lý cảm xúc. Không nên phản ứng trước khiêu khích. Thông điệp rõ ràng và trực diện. Fabregas hiểu đội bóng của ông không đủ dư dả để tự bắn vào chân mình.

Morata gây thất vọng ở Como.

Morata gia nhập Como mùa hè năm ngoái theo dạng cho mượn từ Galatasaray, kèm điều khoản mua đứt bắt buộc vào cuối mùa. Đó là đề xuất của chính Fabregas. Anh được trao băng đội phó và kỳ vọng mang lại kinh nghiệm cho một tập thể trẻ.

Tuy nhiên, sau 15 trận, trong đó có 8 lần đá chính, Morata vẫn chưa ghi bàn. Anh mới có hai pha kiến tạo.

Chấn thương cơ khép khiến tiền đạo người Tây Ban Nha lỡ 8 trận ở Serie A. Nhưng kể cả khi trở lại, cảm giác dứt điểm của anh vẫn chưa xuất hiện. Morata di chuyển nhiều, tham gia lối chơi chung, song thiếu đi sự sắc bén cuối cùng.

Hệ quả không dừng ở cấp CLB. Morata không có tên trong đợt tập trung mới nhất của tuyển Tây Ban Nha. Ở tuổi 33, mỗi lần bị gạch tên đều mang ý nghĩa lớn. Cơ hội dự World Cup vì thế cũng trở nên mong manh hơn.

Vấn đề của Morata không chỉ nằm ở con số 0 bàn thắng. Nó nằm ở sự bất ổn trong những thời khắc quan trọng. Một tiền đạo có thể trải qua chuỗi trận im tiếng. Nhưng khi mất cả sự điềm tĩnh, anh tự làm khó mình nhiều hơn.

Como vẫn còn chặng đường phía trước. Fabregas vẫn trao niềm tin. Song Alvaro Morata hiểu rằng anh không còn nhiều thời gian để sửa sai. Ở Serie A, cơ hội luôn đi kèm áp lực. Và không phải ai cũng kịp đứng dậy nếu tiếp tục vấp ngã.