Morata rời nhà, hôn nhân lại rạn nứt

Nỗ lực hàn gắn của Alvaro Morata và Alice Campello được cho là đã đổ vỡ, khi tiền đạo người Tây Ban Nha rời khỏi nhà gia đình và sống riêng tại Milan.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Alvaro Morata chuyển ra khỏi ngôi nhà chung với vợ là Alice Campello, chỉ một năm sau khi cặp đôi tuyên bố hủy bỏ quyết định ly hôn. Động thái này cho thấy mối quan hệ giữa hai người tiếp tục rơi vào trạng thái căng thẳng, bất chấp những nỗ lực tái hợp trước đó.

Morata và Campello từng thông báo chia tay vào tháng 8/2024, ngay sau khi tiền đạo này cùng tuyển Tây Ban Nha đăng quang tại Euro 2024. Cuộc hôn nhân kéo dài bảy năm tưởng chừng đã khép lại, nhưng đến tháng 1/2025, cặp đôi bất ngờ nối lại quan hệ và công khai mong muốn xây dựng lại gia đình.

Tuy nhiên, tạp chí Hola cho biết Morata và Campello đã sống riêng trong nhiều tuần. Tiền đạo 33 tuổi được cho là đã dọn đến một căn nhà khác tại một trong những khu dân cư cao cấp ở Milan, trong khi Campello tiếp tục ở cùng bốn người con: cặp song sinh Alessandro – Leonardo, cùng Edoardo và Bella. Dù không còn chung sống, hai bên vẫn giữ thái độ ôn hòa và phối hợp chăm sóc con cái.

Thông tin này xuất hiện chỉ ít ngày sau khi Campello lên tiếng bác bỏ tin đồn Morata có quan hệ tình cảm với Elena Sirigu, một chuyên gia quản lý thể thao và là bạn thân của gia đình. Campello khẳng định những cáo buộc từ truyền thông là sai sự thật và gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, cuộc sống cá nhân của người liên quan.

Hôn nhân của Morata rạn nứt.



Về mặt sự nghiệp, Morata hiện khoác áo Como theo dạng cho mượn, sau khi không thể hoàn tất kế hoạch trở lại Tây Ban Nha để chơi cho Getafe. Tiền đạo này vẫn chưa ghi bàn sau 15 lần ra sân, trong bối cảnh bản thân từng thừa nhận phải chiến đấu với trầm cảm và áp lực tâm lý kéo dài suốt nhiều năm thi đấu đỉnh cao.

Trong một bộ phim tài liệu gần đây, Morata tiết lộ anh từng có suy nghĩ tiêu cực đến mức muốn giả chấn thương để tránh tham dự Euro 2024. Dù vậy, anh vẫn ra sân với tư cách đội trưởng và góp phần đưa Tây Ban Nha lên ngôi vô địch.

Hiện tại, cả Morata lẫn Campello đều chưa đưa ra bình luận chính thức về việc sống riêng. Tuy nhiên, việc tiền đạo người Tây Ban Nha rời khỏi nhà gia đình được xem là dấu hiệu cho thấy cuộc hôn nhân của họ đang đứng trước một bước ngoặt khó cứu vãn.