Fabregas ngả mũ trước Morata

Alvaro Morata vẫn đang đi tìm bàn thắng đầu tiên tại Serie A trong màu áo Como, nhưng với Cesc Fabregas, điều đó không quan trọng.

Morata (trái) vẫn đóng vai trò quan trọng ở Como.

Trái lại, HLV người Tây Ban Nha khẳng định học trò của mình đang đóng vai trò then chốt trong hành trình trưởng thành của đội bóng nhỏ vùng Lombardy.

Hành trình trở lại Italy lần thứ tư

Mùa hè vừa qua, Morata chia tay Galatasaray để trở lại Italy - nơi anh từng gắn bó với Juventus và AC Milan. Ở tuổi 33, tiền đạo người Tây Ban Nha không chọn một bến đỗ giàu tham vọng, mà tìm đến Como, đội bóng đang từng bước khẳng định vị thế tại Serie A dưới bàn tay của HLV - cựu danh thủ Cesc Fàbregas.

Đó không chỉ là một cuộc tái hợp của hai người bạn cũ, mà còn là thử thách mới cho cả hai: Fabregas trong vai trò HLV trưởng, và Morata trong nỗ lực chứng minh anh vẫn còn nhiều giá trị hơn những con số thống kê.

“Chúng tôi không mang Morata về để đếm bàn thắng”, Cesc từng nói trong ngày ra mắt tân binh. “Chúng tôi cần kinh nghiệm, tầm ảnh hưởng và khả năng làm việc cho cả đội”.

Sau bảy vòng đấu đầu tiên, Morata vẫn “tịt ngòi”, nhưng dấu ấn của anh không hề nhỏ. Một pha kiến tạo cho Nico Paz trong trận hòa Genoa, cùng màn trình diễn đầy nỗ lực trước Juventus, là minh chứng cho vai trò ngày càng rõ nét của anh trong cách vận hành của Como.

Morata có kinh nghiệm.

Trong trận thắng “Lão phu nhân” cuối tuần qua, Morata thi đấu trọn 92 phút - không ghi bàn, nhưng tham gia vào gần như mọi pha bóng quan trọng. Anh liên tục lùi sâu, pressing, mở khoảng trống và tạo cơ hội cho đồng đội. Cesc hiểu rằng để có một Morata sung mãn, ông cần cho anh thời gian để thích nghi cả thể chất lẫn tâm lý.

“Alvaro chơi một trận hoàn hảo đúng như tôi yêu cầu”, Fabregas chia sẻ sau trận. “Thật đáng tiếc khi người ta chỉ nhìn vào bàn thắng để đánh giá một tiền đạo. Với tôi, hôm nay cậu ấy cho thấy vì sao mình có mặt ở đây. Cậu ấy chiến đấu vì cả tập thể, và đó mới là điều tôi tự hào nhất”.

Từ “sát thủ” đến người truyền cảm hứng

Trên khán đài Giuseppe Sinigaglia, khán giả cũng cảm nhận được điều đó. Họ đứng dậy vỗ tay khi Morata pressing đến kiệt sức, khi anh căng mình mở đường cho Nico Paz hay tung cú cứa lòng hiểm hóc buộc thủ môn Di Gregorio phải trổ tài. Không có bàn thắng, nhưng Morata đã ghi điểm theo cách khác: bằng tinh thần, bằng sự tận tụy, bằng cách khiến mọi người tin rằng anh đang chiến đấu vì đội bóng.

Fabregas – người từng cùng Morata chinh chiến trong màu áo tuyển Tây Ban Nha – hiểu hơn ai hết giá trị của một cầu thủ dám thay đổi mình. Ông đang giúp cậu học trò cũ “lột xác”, từ một trung phong thiên về bản năng trở thành cầu thủ toàn diện, kết nối và hỗ trợ đồng đội.

Đó là điều Cesc Fabregas cần.

Tất nhiên, Morata vẫn cần bàn thắng để khơi lại bản năng sát thủ. Nhưng như Cesc nói, “điều quan trọng là giữ được thăng bằng”. Khi bàn thắng đầu tiên đến, nó sẽ mở khóa mọi thứ: sự tự tin, cảm giác bóng, và cả tinh thần thoải mái mà Morata từng có trong những năm tháng rực rỡ ở Turin.

Ở Como, Morata không phải ngôi sao duy nhất. Nico Paz đang tỏa sáng với bốn bàn thắng và bốn kiến tạo. Nhưng với Fàbregas, giá trị của Morata nằm ở chỗ khác - ở kinh nghiệm, sự kiên trì và khả năng dẫn dắt đàn em bằng hành động, chứ không chỉ bằng lời nói.

“Sau bàn thắng đầu tiên, mọi thứ sẽ tự nhiên đến”, Cesc khẳng định. “Tôi có đủ kiên nhẫn, và Como cũng có đủ niềm tin nơi Morata”.

Giữa một thế giới bóng đá đang bị ám ảnh bởi những con số, Cesc Fabregas chọn cách khác - cách của niềm tin, của con người, và của thứ bóng đá dựa trên tinh thần tập thể. Ở Como, Morata chưa phải là vua phá lưới. Nhưng anh đã trở thành biểu tượng của nỗ lực, và là minh chứng rằng có những cầu thủ được đánh giá không phải bằng số bàn thắng, mà bằng tầm ảnh hưởng thầm lặng họ để lại trên sân.