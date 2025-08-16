Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Morata trở thành ‘ông vua chuyển nhượng’ của bóng đá Tây Ban Nha

  • Thứ bảy, 16/8/2025 19:00 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Alvaro Morata vừa lập thêm một kỷ lục đặc biệt trong sự nghiệp nhiều thăng trầm: tổng cộng anh đã di chuyển qua 9 thương vụ, với số tiền lên tới 223 triệu euro.

Alvaro Morata trở lại Italy thi đấu.

Con số này đưa tiền đạo sinh năm 1992 trở thành cầu thủ Tây Ban Nha đắt giá nhất trong lịch sử các thương vụ chuyển nhượng, vượt xa người đứng thứ hai là Marc Cucurella (101 triệu euro). Trên bình diện thế giới, Morata chỉ xếp sau năm siêu sao: Joao Felix (225,7 triệu), Dembele (233 triệu), Cristiano Ronaldo (247 triệu), Romelu Lukaku (369 triệu) và Neymar (400 triệu).

Điểm đến mới nhất trong hành trình “phiêu bạt” của Morata là Como, CLB thứ bảy trong sự nghiệp. Sau thời gian ngắn khoác áo Galatasaray theo dạng cho mượn từ AC Milan, chân sút 33 tuổi sẽ tiếp tục chơi bóng tại Serie A. Thỏa thuận giữa Milan và Como bao gồm phí mượn 1 triệu euro đến tháng 6/2026 cùng điều khoản mua đứt bắt buộc trị giá 9 triệu euro, giúp Morata ký hợp đồng đến năm 2029.

Nhìn lại hành trình, Morata trải qua những thương vụ đình đám: từ Real Madrid sang Juventus năm 2014 với giá 20 triệu euro, rồi quay lại Bernabéu sau hai năm với giá 30 triệu. Đỉnh điểm là vụ chuyển nhượng sang Chelsea năm 2017 trị giá tới 66 triệu euro. Sau đó là chuỗi hợp đồng cho mượn và mua đứt với Atlético Madrid, Juventus, Milan và Galatasaray, trước khi cập bến Como.

Điều đáng chú ý là dù không bao giờ được xem là một “sát thủ” hàng đầu châu Âu, Morata vẫn liên tục được săn đón và mang về cho các CLB những khoản phí chuyển nhượng khổng lồ. Ở tuổi 33, anh đã sưu tập cho mình bảng thành tích ấn tượng: vô địch và đoạt cúp quốc gia tại Thổ Nhĩ Kỳ cùng Galatasaray, đóng góp 7 bàn thắng và 3 kiến tạo chỉ sau 16 trận.

Với bản hợp đồng cùng Como, Morata không chỉ tiếp tục khẳng định sức hút trên thị trường chuyển nhượng mà còn mở ra một chương mới trong sự nghiệp. Tại Serie A, nơi anh từng thành công trong màu áo Juventus, Morata đặt mục tiêu viết tiếp những dấu ấn, chứng minh rằng sự nghiệp của anh không chỉ gói gọn trong những con số chuyển nhượng kỷ lục.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hà Trang

Morata Cristiano Ronaldo Juventus Alvaro Morata Como Morata Michael Moritz Marc Cucurella Galatasaray

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo

    Ronaldo tên đầy đủ là Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, là cầu thủ bóng đá Bồ Đào Nha hiện đang thi đấu ở giải vô địch Tây Ban Nha cho câu lạc bộ Real Madrid với vị trí tiền vệ cánh hay tiền đạo và là đội trưởng của đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha. Vào ngày 1/7/2009, anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang câu lạc bộ Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng. Anh từng 2 lần liên tiếp giành Quả bóng vàng FIFA vào 2013 và 2014.

    Bạn có biết: Ronaldo là cầu thủ duy nhất trên thế giới ghi bàn ở cả World Cup 2006, 2010, 2014 và EURO 2004, 2008, 2012, 2016.

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Số áo: 7

    Facebook

  • Juventus

    Juventus

    Juventus là CLB bóng đá lâu đời và thành công nhất Italy. Đội bóng được thành lập năm 1897 bởi một nhóm học sinh trường Trung học Massimo D'Azeglio và bắt đầu tham gia giải VĐQG Italy từ 1900. Những thành công của Juventus trong suốt chiều dài lịch sử hầu hết gắn với gia đình Agnelli. Juve cũng là CLB đầu tiên giành đủ 3 cúp bóng đá châu Âu C1, C2 và C3.

    Bạn có biết: Trong lịch sử hơn 120 năm tồn tại và phát triển, Juventus từng trải qua 2 đời chủ tịch không mang quốc tịch Italy là Alfred Dick (Thụy Sĩ) và Jean-Claude Blanc (Pháp).

    • Tên đầy đủ: Juventus Football Club S.p.A.
    • Thành lập: 1/11/1897
    • Sân vận động: Juventus Arena

Đọc tiếp

Fabregas ‘giai cuu’ Morata hinh anh

Fabregas ‘giải cứu’ Morata

06:00 26/6/2025 06:00 26/6/2025 Thể thao Thể thao

0 26

Morata đứng trước cơ hội tái sinh sự nghiệp tại Serie A khi được Cesc Fabregas mời gọi về Como - đội bóng đang vươn mình trở thành hiện tượng mới của Calcio.

Morata mac ket o Galatasaray hinh anh

Morata mắc kẹt ở Galatasaray

19:00 1/8/2025 19:00 1/8/2025 Thể thao Thể thao

0

Tương lai của Alvaro Morata tiếp tục rơi vào vòng xoáy tranh chấp khi chân sút người Tây Ban Nha đang bị “giữ chân” tại Galatasaray, bất chấp việc đã đạt thỏa thuận gia nhập Como.

Morata cap ben Como hinh anh

Morata cập bến Como

19:02 11/8/2025 19:02 11/8/2025 Thể thao Thể thao

0

Ngày 11/8, Galatasaray thông báo chấm dứt sớm hợp đồng mượn Alvaro Morata, tạo điều kiện để tiền đạo người Tây Ban Nha gia nhập Como, theo tiếng gọi của người đồng đội cũ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý