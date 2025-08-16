Morata trở thành ‘ông vua chuyển nhượng’ của bóng đá Tây Ban Nha

Alvaro Morata vừa lập thêm một kỷ lục đặc biệt trong sự nghiệp nhiều thăng trầm: tổng cộng anh đã di chuyển qua 9 thương vụ, với số tiền lên tới 223 triệu euro.

Alvaro Morata trở lại Italy thi đấu.

Con số này đưa tiền đạo sinh năm 1992 trở thành cầu thủ Tây Ban Nha đắt giá nhất trong lịch sử các thương vụ chuyển nhượng, vượt xa người đứng thứ hai là Marc Cucurella (101 triệu euro). Trên bình diện thế giới, Morata chỉ xếp sau năm siêu sao: Joao Felix (225,7 triệu), Dembele (233 triệu), Cristiano Ronaldo (247 triệu), Romelu Lukaku (369 triệu) và Neymar (400 triệu).

Điểm đến mới nhất trong hành trình “phiêu bạt” của Morata là Como, CLB thứ bảy trong sự nghiệp. Sau thời gian ngắn khoác áo Galatasaray theo dạng cho mượn từ AC Milan, chân sút 33 tuổi sẽ tiếp tục chơi bóng tại Serie A. Thỏa thuận giữa Milan và Como bao gồm phí mượn 1 triệu euro đến tháng 6/2026 cùng điều khoản mua đứt bắt buộc trị giá 9 triệu euro, giúp Morata ký hợp đồng đến năm 2029.

Nhìn lại hành trình, Morata trải qua những thương vụ đình đám: từ Real Madrid sang Juventus năm 2014 với giá 20 triệu euro, rồi quay lại Bernabéu sau hai năm với giá 30 triệu. Đỉnh điểm là vụ chuyển nhượng sang Chelsea năm 2017 trị giá tới 66 triệu euro. Sau đó là chuỗi hợp đồng cho mượn và mua đứt với Atlético Madrid, Juventus, Milan và Galatasaray, trước khi cập bến Como.

Điều đáng chú ý là dù không bao giờ được xem là một “sát thủ” hàng đầu châu Âu, Morata vẫn liên tục được săn đón và mang về cho các CLB những khoản phí chuyển nhượng khổng lồ. Ở tuổi 33, anh đã sưu tập cho mình bảng thành tích ấn tượng: vô địch và đoạt cúp quốc gia tại Thổ Nhĩ Kỳ cùng Galatasaray, đóng góp 7 bàn thắng và 3 kiến tạo chỉ sau 16 trận.

Với bản hợp đồng cùng Como, Morata không chỉ tiếp tục khẳng định sức hút trên thị trường chuyển nhượng mà còn mở ra một chương mới trong sự nghiệp. Tại Serie A, nơi anh từng thành công trong màu áo Juventus, Morata đặt mục tiêu viết tiếp những dấu ấn, chứng minh rằng sự nghiệp của anh không chỉ gói gọn trong những con số chuyển nhượng kỷ lục.