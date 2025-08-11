Morata cập bến Como

Ngày 11/8, Galatasaray thông báo chấm dứt sớm hợp đồng mượn Alvaro Morata, tạo điều kiện để tiền đạo người Tây Ban Nha gia nhập Como, theo tiếng gọi của người đồng đội cũ.

Fabregas từng thi đấu với Morata tại Chelsea

Morata mới ký hợp đồng với AC Milan hè năm ngoái từ Atletico Madrid nhưng chưa bao giờ thực sự hòa nhập. Mùa trước, anh ra sân 25 trận chính thức cho "Rossoneri" (21 trận đá chính), ghi 6 bàn và có 1 kiến tạo.

Tháng 1/2025, Milan quyết định cho Galatasaray mượn Morata tới tháng 1/2026. Trong màu áo đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, cựu sao Juventus thể hiện hiệu quả hơn với 7 bàn và 1 kiến tạo sau 16 trận.

Vài tuần qua, thông tin HLV Cesc Fabregas muốn đưa Morata về Como đã khiến các bên bắt tay đàm phán. Kết quả, Galatasaray xác nhận trên mạng xã hội rằng đôi bên đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sớm, đồng thời công bố chi tiết tài chính: AC Milan sẽ hoàn trả cho Galatasaray 5 triệu euro - khoản này sẽ do Como chi trả trong phí mua lại, khi hợp đồng của Morata với Milan còn hiệu lực tới năm 2028.

Morata hiện đã thu xếp hành lý để chuẩn bị khoác áo CLB chuyên nghiệp thứ sáu trong sự nghiệp. Thương vụ dự kiến được Como công bố chính thức trong vài giờ tới.