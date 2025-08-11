Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Morata cập bến Como

  • Thứ hai, 11/8/2025 19:02 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Ngày 11/8, Galatasaray thông báo chấm dứt sớm hợp đồng mượn Alvaro Morata, tạo điều kiện để tiền đạo người Tây Ban Nha gia nhập Como, theo tiếng gọi của người đồng đội cũ.

Fabregas từng thi đấu với Morata tại Chelsea

Morata mới ký hợp đồng với AC Milan hè năm ngoái từ Atletico Madrid nhưng chưa bao giờ thực sự hòa nhập. Mùa trước, anh ra sân 25 trận chính thức cho "Rossoneri" (21 trận đá chính), ghi 6 bàn và có 1 kiến tạo.

Tháng 1/2025, Milan quyết định cho Galatasaray mượn Morata tới tháng 1/2026. Trong màu áo đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, cựu sao Juventus thể hiện hiệu quả hơn với 7 bàn và 1 kiến tạo sau 16 trận.

Vài tuần qua, thông tin HLV Cesc Fabregas muốn đưa Morata về Como đã khiến các bên bắt tay đàm phán. Kết quả, Galatasaray xác nhận trên mạng xã hội rằng đôi bên đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sớm, đồng thời công bố chi tiết tài chính: AC Milan sẽ hoàn trả cho Galatasaray 5 triệu euro - khoản này sẽ do Como chi trả trong phí mua lại, khi hợp đồng của Morata với Milan còn hiệu lực tới năm 2028.

Morata hiện đã thu xếp hành lý để chuẩn bị khoác áo CLB chuyên nghiệp thứ sáu trong sự nghiệp. Thương vụ dự kiến được Como công bố chính thức trong vài giờ tới.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Anh Tú

Tây Ban Nha Juventus Alvaro Morata Morata Cesc Fàbregas Galatasaray Tuyển Tây Ban Nha

  • Juventus

    Juventus

    Juventus là CLB bóng đá lâu đời và thành công nhất Italy. Đội bóng được thành lập năm 1897 bởi một nhóm học sinh trường Trung học Massimo D'Azeglio và bắt đầu tham gia giải VĐQG Italy từ 1900. Những thành công của Juventus trong suốt chiều dài lịch sử hầu hết gắn với gia đình Agnelli. Juve cũng là CLB đầu tiên giành đủ 3 cúp bóng đá châu Âu C1, C2 và C3.

    Bạn có biết: Trong lịch sử hơn 120 năm tồn tại và phát triển, Juventus từng trải qua 2 đời chủ tịch không mang quốc tịch Italy là Alfred Dick (Thụy Sĩ) và Jean-Claude Blanc (Pháp).

    • Tên đầy đủ: Juventus Football Club S.p.A.
    • Thành lập: 1/11/1897
    • Sân vận động: Juventus Arena

Đọc tiếp

Neymar chua het thoi hinh anh

Neymar chưa hết thời

25 phút trước 19:12 11/8/2025 Thể thao Thể thao

0

Neymar chứng minh đẳng cấp và phong cách chơi bóng đầy ngẫu hứng của anh chưa mất đi khi giúp Santos ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Cruzeiro trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 19 Serie A Brazil.

'Cung Viet Nam tien buoc': Lan toa nhung gia tri chua tung co tien le hinh anh

'Cùng Việt Nam tiến bước': Lan tỏa những giá trị chưa từng có tiền lệ

30 phút trước 19:07 11/8/2025 Thể thao Thể thao

0

Chiều 11/8, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Bộ Công an tổ chức Họp báo công bố hoạt động đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025), ngày Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025) và Ngày Truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025).

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý