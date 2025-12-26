Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thần đồng Barcelona tạo cơn sốt với video đời thường

  Thứ sáu, 26/12/2025 12:32 (GMT+7)
Không cần sân vận động, không cần ánh đèn. Chỉ một bãi biển ở Dubai và vài đứa trẻ, Lamine Yamal cũng đủ khiến mạng xã hội bùng nổ.

Yamal xin bọn trẻ đá bóng cùng ở bãi biển Đoạn video Lamine Yamal xin đá bóng cùng nhóm trẻ em trên bãi biển trong kỳ nghỉ ở Dubai cán mốc hàng triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

Trong kỳ nghỉ ngắn ngày tại Dubai, Lamine Yamal vô tình bắt gặp một nhóm trẻ em đang chơi bóng trên bãi biển. Không có vệ sĩ, không có ống kính chuyên nghiệp, ngôi sao trẻ của Barcelona bước lại gần và xin được tham gia cùng các em.

Khoảnh khắc giản dị ấy nhanh chóng trở thành hiện tượng. Đoạn video ghi lại cảnh Yamal cười đùa, tâng bóng và đá cùng lũ trẻ đã vượt mốc 3 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Không kỹ xảo, không thông điệp quảng cáo, chỉ có thứ bóng đá thuần khiết nhất.

Điều khiến người xem thích thú không nằm ở những động tác kỹ thuật. Nó nằm ở sự tự nhiên. Yamal không xuất hiện với hình ảnh một ngôi sao đang “làm truyền thông”. Anh giống một cậu bé bình thường, tò mò và háo hức khi được chơi bóng, đúng như những gì bản thân từng làm ở Rocafonda, khu phố nơi anh lớn lên.

Trong thời đại mà các cầu thủ trẻ thường bị bao quanh bởi những chiến dịch xây dựng hình ảnh được tính toán từng chi tiết, khoảnh khắc của Yamal mang giá trị hiếm hoi. Nó gợi lại cảm giác rằng bóng đá, suy cho cùng, bắt đầu từ những sân chơi ngẫu hứng như thế.

Barcelona có thể nhìn thấy ở đó nhiều hơn một video viral. Họ thấy một biểu tượng đang hình thành. Một cầu thủ trẻ biết cách chạm đến trái tim người hâm mộ không phải bằng danh hiệu, mà bằng sự gần gũi. Đó là thứ mà học viện La Masia luôn cố gìn giữ, nhưng không phải ai cũng thể hiện được ngoài sân cỏ.

Với Yamal, sự nổi tiếng đến quá sớm. Nhưng cách anh xuất hiện trên bãi biển Dubai cho thấy một điều quan trọng. Cậu bé ấy chưa đánh mất mối liên hệ với trò chơi đã đưa mình đến đỉnh cao. Và đó mới là điều khiến 3 triệu lượt xem trở nên ý nghĩa.

Hà Trang

