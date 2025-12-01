Pha vào bóng rợn người với Yamal

Đêm 21/12, Lamine Yamal hứng chịu pha vào bóng thô bạo từ đối thủ trong trận thắng 2-0 của Barcelona trước Villarreal.

Pha vào bóng dẫn đến thẻ đỏ.

Phút 39 trận đấu trên sân Ceramica, Yamal nằm sân đau đớn sau khi bị Renato Veiga vào bóng từ phía sau. Trọng tài chính rút thẻ đỏ, đuổi hậu vệ người Bồ Đào Nha khỏi sân. Về phía Yamal, anh may mắn không dính chấn thương và vẫn có thể tiếp tục thi đấu.

Cú tắc bóng của Veiga tạo nên làn sóng phẫn nộ từ fan Barcelona. "Yamal có thể mất sự nghiệp bởi pha bóng này", một fan lo lắng. "Thật may khi cậu ấy không sao", người thứ 2 thở phào. "Veiga xứng đáng bị treo giò 3 trận", một người khác lên tiếng.

Sau khi thoát chấn thương, Yamal trở lại thi đấu và tỏa sáng với bàn ấn định thắng lợi 2-0 cho Barca trong hiệp hai. Cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha vung chân dứt điểm đầy quyết đoán sau một tình huống lộn xộn, khiến thủ môn đội chủ nhà không kịp trở tay. Yamal duy trì phong độ tốt kể từ sau khi bình phục chấn thương háng. Anh đã góp công vào 15 bàn thắng sau 17 lần ra sân gần nhất.

Khoảnh khắc tỏa sáng của Yamal cùng cú đá phạt đền chuẩn xác của Raphinha giúp Barca xây chắc ngôi đầu La Liga với 4 điểm nhiều hơn đại kình địch Real Madrid. Ở vòng tiếp theo, "Blaugrana" sẽ có trận derby Catalonia với Espanyol, trong khi Real Madrid đụng độ Real Betis.