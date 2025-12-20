Dembele lần thứ 3 liên tiếp thắng Yamal

Ousmane Dembele một lần nữa vượt mặt Lamine Yamal trong danh sách cầu thủ hàng đầu thế giới năm 2025 theo bảng xếp hạng do tờ Guardian công bố ngày 20/12.

Top 10 cầu thủ hay nhất thế giới năm 2024 do báo Guardian bình chọn.

Theo danh sách top 10 cầu thủ hay nhất thế giới của Guardian, Dembele đứng nhất, xếp sau lần lượt là Lamine Yamal, Vitinha, Kylian Mbappe, Harry Kane, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Raphinha, Mohamed Salah, Pedri.

Trong năm 2025, Dembele thắng Yamal 3 lần ở các cuộc đua giải thưởng cá nhân. Trước đó, Dembele vượt qua Yamal để giành giải thưởng FIFA The Best và Quả bóng vàng.

Trong danh sách này, Ronaldo xếp thứ 51, Messi đứng thứ 34. Việc Ronaldo và Messi có thứ hạng thấp trong những cuộc bầu chọn gần đây là điều dễ hiểu. Cả hai đã rời xa bóng đá châu Âu, khi Messi chinh chiến tại Mỹ, còn Ronaldo sang tận Saudi Arabia thi đấu.

Bên cạnh những nhà báo trên toàn thế giới, thành phần ban giám khảo của cuộc bầu chọn (do Guardian tổ chức) có các cựu danh thủ như Demetrio Albertini, Bebeto, Leonardo Bonucci, Thomas Hitzlsperger, Philipp Lahm, Juninho Pernambucano... Hội đồng ban giám khảo xuất hiện thêm những HLV nổi tiếng, gồm Okan Buruk, Magnus Mar Einarsson, Cleber Xavier.

Kể từ năm 2018, Tri Thức - Znews liên tục tham gia bình chọn giải thưởng "Cầu thủ hay nhất năm" do Guardian tổ chức. Lá phiếu của Tri Thức - Znews chọn Dembele đứng nhất, Yamal, Hakimi, Kane và Vitinha xếp tiếp theo.

Báo Guardian được lập năm 1821 với tên gọi ban đầu là The Manchester Guardian. Năm 1959, tờ này đổi tên thành Guardian và nhanh chóng trở thành một trong những báo có uy tín hàng đầu tại Anh. Mỗi ngày, tờ này phát hành hơn 110.000 bản.