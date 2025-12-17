Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đánh bại Yamal, Dembele giành The Best 2025

  Thứ tư, 17/12/2025 04:18 (GMT+7)
Ngôi sao của PSG trở thành chủ nhân giải Cầu thủ hay nhất năm do FIFA tổ chức bình chọn và trao tặng.

Dembele đánh dấu chương thăng hoa nhất sự nghiệp bằng cú đúp giải thưởng lớn từ FIFA và France Football.

Rạng sáng 17/12, Ousmane Dembele được xướng tên ở hạng mục Cầu thủ nam hay nhất năm 2025, phần thưởng xứng đáng cho một mùa giải thăng hoa bậc nhất trong sự nghiệp của ngôi sao người Pháp. Đây là lần thứ 2 liên tiếp, Dembele đánh bại Lamine Yamal. Trước đó, anh từng giành chiến thắng ở gala Quả bóng vàng.

Mùa giải 2024/25 chứng kiến Dembele đạt đến đỉnh cao sự nghiệp với 37 bàn, 15 kiến tạo cùng hàng loạt danh hiệu như Ligue 1, Champions League, Siêu cúp Pháp, Siêu cúp châu Âu, cúp Quốc gia Pháp.

Anh là nhân tố then chốt đưa PSG lần đầu tiên đăng quang UEFA Champions League, giấc mơ đội bóng này khao khát suốt nhiều năm. Trên hành trình chinh phục châu Âu, tiền đạo 28 tuổi ghi 8 bàn thắng và đóng góp 6 pha kiến tạo, để lại dấu ấn đậm nét ở những thời khắc quyết định. Khả năng bứt tốc, rê dắt và tạo đột biến của Dembele trở thành vũ khí không thể thiếu trong hệ thống chiến thuật của PSG.

Không dừng lại ở đấu trường châu lục, Dembele còn góp công lớn giúp PSG thâu tóm toàn bộ danh hiệu quốc nội. Cá nhân anh cũng được vinh danh là Cầu thủ hay nhất Ligue 1, đồng thời góp mặt trong đội hình tiêu biểu của giải đấu do UNFP bình chọn. Ở Ligue 1 mùa 2024/25, Dembele đồng dẫn đầu danh sách ghi bàn, khẳng định tầm ảnh hưởng toàn diện.

Trên bình diện quốc tế, Dembele cùng PSG lọt vào chung kết FIFA Club World Cup 2025 và giành ngôi á quân. Trong màu áo đội tuyển Pháp, anh góp mặt trong chiến dịch UEFA Nations League 2024/25, nơi "Les Bleus" cán đích ở vị trí thứ ba.

Giải thưởng Cầu thủ nam hay nhất FIFA được xác định thông qua quá trình bầu chọn nghiêm ngặt, với sự tham gia của các HLV đội tuyển quốc gia, đội trưởng các đội tuyển, nhà báo và người hâm mộ trên toàn thế giới.

Ngoài ra, FIFA còn vinh danh một số cá nhân có màn trình diễn nổi bật trong năm như thủ môn xuất sắc Gianluigi Donnarumma, huấn luyện viên xuất sắc Luis Enrique. Giải Puskas - bàn thắng đẹp nhất thuộc về Santiago Montiel (Independiente) với siêu phẩm vào lưới Rivadavia tại giải Argentina.

