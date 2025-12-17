Lá phiếu bầu gây tranh cãi của Hakimi

Hậu vệ Achraf Hakimi của PSG gây chú ý khi bỏ phiếu cho đồng đội cũ Kylian Mbappe giành chiến thắng tại giải FIFA The Best 2025, thay vì Ousmane Dembele.

Hakimi chọn Dembele thắng giải The Best 2025. Ảnh: Reuters.

Theo danh sách phiếu bầu chính thức được FIFA công bố, Hakimi, với tư cách đội trưởng tuyển Morocco, lựa chọn Mbappe ở vị trí số một. Quyết định này đồng nghĩa với việc Dembele, người đồng đội thân thiết của Hakimi tại PSG, chỉ được xếp ở vị trí thứ hai. Ở lựa chọn thứ ba, Hakimi dành sự ghi nhận cho Raphinha của Barcelona.

Dù không nhận được sự ưu ái từ Hakimi, Dembele vẫn là người chiến thắng chung cuộc. Tiền đạo người Pháp vượt qua Mbappe và các đối thủ khác để được FIFA vinh danh là Cầu thủ nam hay nhất thế giới năm 2025.

Lá phiếu của Hakimi nhanh chóng làm dấy lên những đồn đoán xoay quanh mối quan hệ nội bộ tại PSG. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng việc bỏ phiếu phản ánh quan điểm cá nhân về chuyên môn, thay vì chịu tác động bởi yếu tố tình cảm đồng đội.

Trước khi gia nhập Real Madrid, Mbappe và Hakimi là đôi bạn thân và từng chơi rất ăn ý trên sân cỏ trong màu áo PSG. Trong bối cảnh Mbappe vẫn duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng tại Real Madrid, lựa chọn của Hakimi được xem là hợp lý dưới góc nhìn cá nhân.

Hiện vẫn chưa rõ Dembele phản ứng ra sao trước quyết định của Hakimi, nhưng với danh hiệu The Best trên tay, ngôi sao người Pháp chắc chắn có đủ lý do để hài lòng, bất chấp việc không nhận được lá phiếu số một từ người đồng đội tại CLB.

Tốc độ của Mbappe Sáng 6/9, Aurelien Tchouameni thực hiện đường chuyền dài để Kylian Mbappe bứt tốc ghi bàn giúp Pháp thắng Ukraine 2-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.