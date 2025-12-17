MU có thể chi đậm cho ngôi sao Bournemouth

Manchester United trở thành đối thủ trực tiếp của Man City và Tottenham trong cuộc đua chiêu mộ Antoine Semenyo.

Manchester United trở thành đối thủ trực tiếp của Man City và Tottenham trong cuộc đua chiêu mộ Antoine Semenyo.

Điều khoản giải phóng 65 triệu bảng của ngôi sao Bournemouth được xem là cơ hội khó bỏ qua với HLV Ruben Amorim, dù ưu tiên ban đầu của Quỷ đỏ không nằm ở hàng công.

Manchester United đang được Sky Sports mô tả là “tham gia cuộc đua một cách nghiêm túc” để giành chữ ký của Antoine Semenyo, tiền vệ cánh ghi bàn nổi bật của Bournemouth. Điều khoản giải phóng trị giá 65 triệu bảng của tuyển thủ Ghana dự kiến có hiệu lực từ tháng tới, kéo theo sự quan tâm sát sao từ Manchester City và Tottenham.

Mùa hè vừa qua, MU chi hơn 200 triệu bảng cho ba tân binh tấn công gồm Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko. Những khoản đầu tư này đang phát huy hiệu quả. Sau 16 vòng Premier League, đội bóng của Ruben Amorim ghi 30 bàn, ngang bằng Arsenal và chỉ kém Man City. So với mùa 2025/26 thảm họa, vấn đề thiếu bàn thắng của MU đã được cải thiện rõ rệt.

Dù vậy, tính toán chuyển nhượng không chỉ xoay quanh phong độ hiện tại. Việc Mbeumo và Amad Diallo sắp rời CLB để dự CAN cùng Cameroon và Bờ Biển Ngà phơi bày mối lo về chiều sâu hàng công, nhất là khi Sesko vừa trở lại sau chấn thương. Chỉ cần thêm một vài ca đau ốm, MU có thể rơi vào cảnh thiếu lựa chọn trên tuyến đầu.

Semenyo vì thế nổi lên như phương án “chớp thời cơ”. Đây không phải phản ứng nhất thời. Cầu thủ 25 tuổi đã nằm trong tầm ngắm của MU từ trước và vừa ghi bàn vào lưới chính "Quỷ đỏ" trong trận hòa 4-4 kịch tính tại Old Trafford. Mùa này, Semenyo có 7 bàn tại Premier League, đóng vai trò then chốt trong lối chơi tốc độ và giàu thể lực của Bournemouth.

Tuy nhiên, MU vẫn phải cân đối ngân sách. Bất kỳ thương vụ nào cho Semenyo cũng không được ảnh hưởng đến kế hoạch tăng cường hàng tiền vệ vào mùa hè. Danh sách mục tiêu được liên hệ gồm Elliot Anderson, Adam Wharton, Carlos Baleba, Conor Gallagher, Joao Gomes, Andre, Angelo Stiller và Ederson, với mức giá từ 30 đến 100 triệu bảng.

Ở chiều ngược lại, Amorim bác bỏ nhu cầu mua thêm hậu vệ dù MU vừa để lộ điểm yếu phòng ngự trong trận hòa Bournemouth. Đội bóng đã thủng lưới 26 bàn, thuộc nhóm phòng ngự kém của giải. HLV người Bồ Đào Nha cho rằng vấn đề nằm ở cách tổ chức phòng ngự trong vòng cấm, không phải chất lượng cá nhân.

Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng sắp mở cửa, Semenyo trở thành bài toán chiến lược: cơ hội hấp dẫn cho hiện tại, nhưng cũng là phép thử cho khả năng ưu tiên và cân đối của Manchester United.