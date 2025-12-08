Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU chốt kế hoạch chuyển nhượng

  • Thứ hai, 8/12/2025 07:24 (GMT+7)
MU tạm đóng băng việc theo đuổi Antoine Semenyo, bất chấp sự ngưỡng mộ rất lớn từ HLV Ruben Amorim.

MU tạm ngừng theo đuổi Semenyo.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh "Quỷ đỏ" muốn tập trung nguồn lực cho mục tiêu cấp bách hơn là bổ sung một tiền vệ trung tâm đẳng cấp. MU và Amorim đều đánh giá cao Semenyo nhưng ưu tiên của đội chủ sân Old Trafford là nâng cấp tuyến giữa.

Việc dồn ngân sách cho một tiền vệ chất lượng được xem là chìa khóa để cân bằng đội hình và hỗ trợ hệ thống của Amorim vận hành trơn tru hơn. Theo ESPN, Elliot Anderson, Adam Wharton, Carlos Baleba, Conor Gallagher hay Joao Gomes hiện lọt vào tầm ngắm MU.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano nhấn mạnh: "MU thích Semenyo và Amorim cũng rất thích cậu ấy. Nhưng lúc này, các cuộc thảo luận chính của MU nằm ở việc đầu tư mạnh vào một tiền vệ mới. Vì thế, không có tiến triển nào cho thương vụ Semenyo vào thời điểm này".

Động thái được đánh giá là hợp lý khi xét đến việc MU tiêu tốn khoảng 200 triệu bảng để nâng cấp hàng công ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko giúp đội bóng cải thiện sức tấn công, nhưng đồng thời khiến tuyến giữa trở thành điểm yếu dễ bị khai thác.

Dù tạm gác thương vụ Semenyo, MU chưa khép lại cánh cửa cho cầu thủ 24 tuổi. Với phong cách chơi giàu tốc độ, khả năng xuyên phá tốt và có thể đảm nhiệm vai trò tương tự Amad Diallo, Semenyo vẫn nằm trong tầm ngắm.

Nghịch lý Mainoo

Kobbie Mainoo trải qua tình cảnh khó tin khi ít có cơ hội ra sân ở MU nhưng được cả Real Madrid và Barcelona theo đuổi.

Đề nghị 100 triệu euro dành cho Greenwood

Trong lúc MU hứng chịu chỉ trích vì ít sử dụng cầu thủ trẻ dưới thời HLV Ruben Amorim, cựu cầu thủ học viện Mason Greenwood nhận được lời đề nghị không tưởng từ Saudi Arabia.

Fabregas bóc trần sai lầm của MU

Đoạn video về Cesc Fabregas bất ngờ được chia sẻ rầm rộ bởi người hâm mộ MU sau khi đội bóng để West Ham cầm hòa 1-1 thuộc vòng 14 Premier League hôm 5/12.

Minh Nghi

    Chuỗi kết quả nghèo nàn khiến khả năng HLV Xabi Alonso bị Real Madrid sa thải hoàn toàn có thể xảy ra.

    Cuộc nổi loạn công khai của Mohamed Salah không chỉ làm rung chuyển phòng thay đồ Liverpool mà còn đặt Arne Slot vào thời khắc sinh tử.

