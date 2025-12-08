MU chốt kế hoạch chuyển nhượng

MU tạm đóng băng việc theo đuổi Antoine Semenyo, bất chấp sự ngưỡng mộ rất lớn từ HLV Ruben Amorim.

MU tạm ngừng theo đuổi Semenyo.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh "Quỷ đỏ" muốn tập trung nguồn lực cho mục tiêu cấp bách hơn là bổ sung một tiền vệ trung tâm đẳng cấp. MU và Amorim đều đánh giá cao Semenyo nhưng ưu tiên của đội chủ sân Old Trafford là nâng cấp tuyến giữa.

Việc dồn ngân sách cho một tiền vệ chất lượng được xem là chìa khóa để cân bằng đội hình và hỗ trợ hệ thống của Amorim vận hành trơn tru hơn. Theo ESPN, Elliot Anderson, Adam Wharton, Carlos Baleba, Conor Gallagher hay Joao Gomes hiện lọt vào tầm ngắm MU.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano nhấn mạnh: "MU thích Semenyo và Amorim cũng rất thích cậu ấy. Nhưng lúc này, các cuộc thảo luận chính của MU nằm ở việc đầu tư mạnh vào một tiền vệ mới. Vì thế, không có tiến triển nào cho thương vụ Semenyo vào thời điểm này".

Động thái được đánh giá là hợp lý khi xét đến việc MU tiêu tốn khoảng 200 triệu bảng để nâng cấp hàng công ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko giúp đội bóng cải thiện sức tấn công, nhưng đồng thời khiến tuyến giữa trở thành điểm yếu dễ bị khai thác.

Dù tạm gác thương vụ Semenyo, MU chưa khép lại cánh cửa cho cầu thủ 24 tuổi. Với phong cách chơi giàu tốc độ, khả năng xuyên phá tốt và có thể đảm nhiệm vai trò tương tự Amad Diallo, Semenyo vẫn nằm trong tầm ngắm.