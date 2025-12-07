Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đề nghị 100 triệu euro dành cho Greenwood

  • Chủ nhật, 7/12/2025 20:07 (GMT+7)
Trong lúc MU hứng chịu chỉ trích vì ít sử dụng cầu thủ trẻ dưới thời HLV Ruben Amorim, cựu cầu thủ học viện Mason Greenwood nhận được lời đề nghị không tưởng từ Saudi Arabia.

MU có thể hưởng lợi khi Marseille bán Greenwood.

Theo Fichajes, Neom SC gửi đến Marseille lời đề nghị lên tới 100 triệu euro và muốn chốt thương vụ càng sớm càng tốt. Marseille không muốn chia tay Greenwood khi anh đang là trọng tâm trong dự án thể thao tại sân Orange Vélodrome. Tuy nhiên, mức giá khổng lồ khiến đội bóng Pháp khó có thể làm ngơ.

Nếu thành công, thương vụ sẽ giúp MU hưởng lợi. Khi bán Greenwood, "Quỷ đỏ" cài vào hợp đồng điều khoản hưởng 50 phần trăm bán lại. Nếu Marseille chấp nhận mức giá 100 triệu euro, MU sẽ thu về 50 triệu euro.

Dù vậy, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano lưu ý rằng MU có thể chỉ nhận một nửa khoản lợi nhuận, tức khoảng 35 triệu euro chiếu theo mức chênh lệch so với giá mua ban đầu.

Rời MU hè 2024 với mức phí 30 triệu euro để gia nhập Marseille, tiền đạo người Anh lập tức hồi sinh. Anh giúp đội bóng Pháp giành vé dự Champions League và ghi nhiều bàn nhất Ligue 1 mùa đầu tiên.

Mùa này, Greenwood tiếp tục bùng nổ với 11 bàn và 4 kiến tạo sau 19 trận trên mọi đấu trường. Không ngạc nhiên khi các đội bóng Saudi Arabia bắt đầu vào cuộc. Lời đề nghị từ Neom SC có thể thay đổi hoàn toàn tương lai Greenwood trong thời gian tới.

Trong khi Greenwood tỏa sáng, tình hình của dàn cầu thủ trẻ ở Old Trafford không mấy khả quan. Kể từ khi Amorim nắm quyền, MU hiếm khi trao suất đá chính tại Premier League cho cầu thủ xuất thân từ học viện.

Ngay cả Kobbie Mainoo từng là trụ cột ở cả CLB lẫn tuyển Anh, cũng thường xuyên ngồi dự bị. Cách dụng quân ấy khiến tương lai nhóm tài năng trẻ tại Carrington trở nên bất định.

