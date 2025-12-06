Fabregas bóc trần sai lầm của MU

Đoạn video về Cesc Fabregas bất ngờ được chia sẻ rầm rộ bởi người hâm mộ MU sau khi đội bóng để West Ham cầm hòa 1-1 thuộc vòng 14 Premier League hôm 5/12.

Tư duy chiến thuật của Fabregas hoàn toàn khác biệt Amorim.

Đoạn phân tích của Fabregas lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội với quan điểm chiến thuật trùng khớp với tình huống MU đánh rơi chiến thắng. Cựu tiền vệ người Tây Ban Nha giải thích lý do hạn chế đưa hậu vệ vào sân khi đội bóng dẫn 1-0.

"Khi bạn rút một tiền đạo hoặc tiền vệ và đưa hậu vệ vào trong 10-15 phút cuối, thông điệp gửi đến cầu thủ là HLV muốn phòng ngự. Tự khắc, toàn đội lùi sâu, mời đối thủ dồn bóng, tăng áp lực. 80 đến 90% trường hợp, điều đó phản tác dụng", HLV trưởng Como nhấn mạnh.

Nhiều CĐV MU đồng tình với quan điểm này. Một người viết: "Cesc nói đúng hoàn toàn. Amorim cần táo bạo hơn nếu muốn dẫn dắt MU". "Ông ấy quá bảo thủ", "Tư duy này không phù hợp với một HLV MU", "Amorim rõ ràng sai lầm"... là phản ứng khác của người hâm mộ.

Amorim bị đặt dấu hỏi về cách thay người khi thực hiện 5 sự điều chỉnh trong hiệp hai, phần lớn mang xu hướng phòng ngự gồm Leny Yoro, Patrick Dorgu, Manuel Ugarte, Mason Mount và Lisandro Martinez. Sau khi dẫn trước nhờ pha lập công của Diogo Dalot, MU đánh mất thế trận khi Amorim rút Matheus Cunha và Joshua Zirkzee ra nghỉ.

West Ham nhờ đó chiếm lại quyền chủ động và Soungoutou Magassa ghi bàn gỡ hòa ở phút 83, khiến CLB chủ sân Old Trafford chỉ có được một điểm. Kobbie Mainoo tiếp tục ngồi dự bị trong bối cảnh tuyến giữa MU bị đánh giá là thiếu sức bật ở cuối trận.

Khi được hỏi liệu có quá thận trọng với các quyết định thay người, Amorim phản bác: "Không. Chúng tôi thua trong những tình huống bóng hai. Không phải cứ đưa thêm người tấn công vào là sẽ giải quyết được. Chúng tôi có thêm lựa chọn tấn công nào đâu?".