Nhà Glazer sắp đặt dấu chấm hết cho Amorim ở MU?

  • Thứ sáu, 5/12/2025 22:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Không khí tại MU nóng lên khi nhà Glazer được cho là không hài lòng với HLV Ruben Amorim trước tình trạng bất ổn và chuỗi phong độ phập phù của đội bóng.

Amorim hoàn toàn có thể bị MU sa thải.

Theo truyền thông Anh, gia đình Glazer yêu cầu tổ chức cuộc họp cấp cao để thảo luận về hàng loạt vấn đề gồm hướng đi của đội bóng, làn sóng chỉ trích của CĐV và cả tương lai tài chính, thể thao của CLB.

Trong khi nhóm INEOS của Sir Jim Ratcliffe - đơn vị quản lý hoạt động bóng đá, muốn cho Amorim thêm thời gian, nhà Glazer lại phát cáu vì sự kiên nhẫn cạn dần. Nguồn tin từ nội bộ cho biết chủ Mỹ lo ngại khả năng đội bóng tiếp tục trượt khỏi cuộc đua Champions League. Kết quả có thể làm lung lay cả mùa giải lẫn kế hoạch dài hạn.

Bỏ lỡ Champions League sẽ gây thiệt hại lớn về doanh thu thương mại và đàm phán tài trợ – điều mà nhà Glazer xem là khủng hoảng không chỉ về chuyên môn mà cả kinh doanh. Trong mắt họ, vấn đề vượt xa khu vực kỹ thuật.

Dưới thời Amorim, MU chơi trận hay trận dở, liên tục đánh rơi điểm và tụt ngoài top 4. Rạng sáng 5/12, họ không thể đánh bại West Ham ngay tại Old Trafford. Trước đó, "Quỷ đỏ" cũng gây thất vọng khi không thắng nổi Everton dù đối thủ chỉ còn 10 người.

Lối chơi thiếu bản sắc, thiếu cường độ và bế tắc khiến CĐV MU công khai bày tỏ nghi ngờ về việc Amorim có thật sự là người được chọn cho cuộc tái thiết. Nhiều ý kiến lo ngại kịch bản lặp lại như thời Solskjær hay Ten Hag.

Trong những ngày tới, cuộc họp giữa nhà Glazer và lãnh đạo INEOS dự kiến diễn ra. Giới chủ MU sẽ đánh giá toàn diện công việc của Amorim, tinh thần phòng thay đồ, và thậm chí cả các phương án thay thế trước kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

