HLV Amorim có hiềm khích với Mainoo?

Nhiều CĐV MU cảm thấy khó hiểu khi Kobbie Mainoo luôn bị giam trên ghế dự bị dù hàng tiền vệ đội nhà chơi cực tệ, đặc biệt trong trận hòa West Ham.

Mainoo sẵn sàng rời MU trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026

Tại vòng 14 Premier League rạng sáng 5/12, tiền vệ Manuel Ugarte để lại màn trình diễn thất vọng trong trận hòa 1-1 của MU trước West Ham .

Phút 77 trên sân Old Trafford, HLV Ruben Amorim tung Ugarte vào thay Matheus Cunha trong bối cảnh MU dẫn trước West Ham 1-0. Nhưng đến phút 84, Soungoutou Magassa của West Ham đưa bóng vào lưới Senne Lammens, mang về 1 điểm quý giá.

Nhiều CĐV cho rằng sự xuất hiện của Ugarte khiến MU đánh mất thế kiểm soát và bị gỡ hòa. Cựu trung vệ tuyển Anh, Martin Keown, cảm thấy khó hiểu khi Amorim tiếp tục tin dùng Ugarte thay vì Mainoo. Keown cho rằng có nguyên nhân sâu xa gì đó khiến Amorim không trọng dụng tài năng trẻ người Anh.

Không chỉ CĐV, cựu danh thủ Gary Neville trên Sky Sports cũng đặt dấu hỏi về quyết định thay người của Amorim. Ông nói: "Dẫn 1-0 mà để trận đấu trôi qua như vậy rất nguy hiểm. Những thay đổi của Amorim nhằm giữ tỷ số nhưng phản tác dụng. Mainoo vào sân hợp hơn".

Truyền thông Anh cũng đặt câu hỏi phải chăng Mainoo làm điều gì phật ý Amorim. "Làm sao trên đời này lại có HLV để Mainoo ngồi dự bị suốt 90 phút, dùng Ugarte được tung vào thay Cunha và chơi bên cạnh Casemiro? Xin lỗi, nhưng rõ ràng Amorim có vấn đề với Mainoo, và MU nên để cậu ấy mượn ra đi vào tháng 1 vì điều này chẳng hợp lý chút nào", cựu sao Newcastle, Joey Barton bình luận.

Người hâm mộ cho rằng Amorim đang có vấn đề cá nhân với Mainoo, người từng là trụ cột dưới thời Ten Hag.