Cựu sao MU không đủ trình đá giải hạng dưới

Brandon Williams trượt dốc sự nghiệp kể từ khi rời MU.

Gia nhập Hull City hồi tháng 8 với hy vọng làm lại từ đầu, hậu vệ 25 tuổi đứng trước viễn cảnh phải sớm nói lời chia tay. HLV Sergej Jakirovic công khai thừa nhận đội bóng cân nhắc giải pháp để anh ra đi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

"Trong những trận đấu của học viện, cậu ấy có thể hiện được vài điều, nhưng tôi không chắc chúng đủ cho Championship", HLV Jakirovic nói thẳng. "Chúng tôi sẽ phải quyết định xem nên giữ lại hay để cậu ấy tìm cơ hội ở nơi khác".

HLV Jakirovic khép lại bằng thông điệp dứt khoát: "Tôi không thể nói rằng Williams đang tốt hơn khi mới tới đây. Mà Championship thì đòi hỏi một đẳng cấp cao hơn nhiều".

Kể từ đầu mùa, Williams chỉ thi đấu 5 phút cho đội một khi vào sân thay người ở vòng 3 Championship. Sau đó, anh liên tục bị gạch tên. Cựu sao trẻ MU 4 lần ngồi dự bị không được vào sân và 11 trận bị loại khỏi danh sách đăng ký.

Cầu thủ trưởng thành từ học viện Carrington từng được kỳ vọng lớn khi có 50 trận cho M.U dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, nhưng sự nghiệp nhanh chóng lao dốc sau vụ tai nạn xe hơi. Hệ quả, anh nhận án treo 14 tháng tù, bị cấm lái xe 3 năm và phải hoàn thành loạt nghĩa vụ cộng đồng.

Rời MU, Williams trôi dạt với bản hợp đồng cho mượn tại Norwich rồi Ipswich nhưng không để lại dấu ấn. Một năm không CLB khiến anh chỉ có thể ký hợp đồng ngắn hạn với Hull và giờ có nguy cơ thất nghiệp.