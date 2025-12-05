Pha bỏ lỡ gây ngỡ ngàng của Bruno Fernandes

MU trải qua một đêm thi đấu đầy tiếc nuối khi bị West Ham cầm hòa 1-1 tại Old Trafford ở vòng 14 Premier League rạng sáng 5/12.

Dù nắm trong tay nhiều cơ hội để kết liễu trận đấu, "Quỷ đỏ" lại bỏ lỡ đáng tiếc. Một trong những khoảnh khắc khiến toàn đội tiếc nuối nhất chính là hai cú dứt điểm hỏng ăn của Bruno Fernandes ở những phút bù giờ cuối hiệp hai.

Ở phút bù giờ đầu tiên, đội trưởng MU tung cú sút trong tư thế trống trải nhưng đưa bóng vọt xà đầy đáng tiếc. Không lâu sau đó, Fernandes lại có cơ hội từ một góc hẹp hơn, song cú dứt điểm của anh một lần nữa không đi trúng mục tiêu. Cả hai tình huống đều khiến khán giả tại Old Trafford chết lặng.

Fernandes bỏ lỡ cơ hội định đoạt trận đấu.

Trên đường biên, HLV Ruben Amorim tỏ ra thất vọng. Máy quay ghi lại khoảnh khắc ông cúi gằm mặt, hai tay chống vào gối trước khi đứng thẳng dậy với biểu cảm đăm chiêu.

Theo Opta, Fernandes đã tung ra 40 cú sút mà không ghi nổi bàn thắng nào vào lưới West Ham kể từ khi khoác áo MU, trong đó có 6 cú dứt điểm ở trận đấu rạng sáng 5/12 và một lần đưa bóng trúng cột dọc. Đây là đối thủ gây nhiều khó khăn nhất cho tuyển thủ Bồ Đào Nha kể từ khi gia nhập “Quỷ đỏ”.

Trận hòa khiến MU đánh rơi điểm quan trọng trong cuộc đua top 4, còn Fernandes chắc chắn sẽ tiếp tục nuối tiếc khi chính anh là người sở hữu cơ hội rõ ràng nhất để giữ 3 điểm ở lại Old Trafford.

