6 giờ trước
18:06 30/11/2025
Thể thao
2.3K
Hôm 29/11, thần đồng 18 tuổi Ayumu Kameda ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp giúp Kataller Toyama hạ Blaublitz Akita 4-1 để trụ lại hạng giải hạng Nhì Nhật Bản. Nếu không có pha lập công này, Kataller Toyama sẽ rớt hạng vì hiệu số phụ.
6 giờ trước
18:04 30/11/2025
Thể thao
1.5K
Sáng 30/11, Vitor Roque sút trượt ở khoảng cách 5,5 m góp phần khiến Palmeiras thua Flamengo 0-1 ở chung kết Copa Libertadores 2025.
15 giờ trước
09:13 30/11/2025
Thể thao
10.5K
Chiến thắng 5-1 trước New York City sáng 30/11 giúp Inter Miami vô địch khu vực miền Đông MLS 2025.
15 giờ trước
08:44 30/11/2025
Thể thao
4.6K
Sáng 30/11, Inter Miami hủy diệt New York City với tỷ số 6-1 tại Chase Stadium để giành quyền vào chơi trận chung kết MLS 2025.
09:59 29/11/2025
Thể thao
13.7K
Sáng 29/11, Neymar tỏa sáng trong trận cầu sinh tử giúp Santos thắng Recife 3-0 để tạm thời thoát khỏi nhóm đèn đỏ ở vòng 36 giải VĐQG Brazil.
18:34 29/11/2025
Thể thao
2.5K
Trận AS FAR Rabat hòa Al Ahly 1-1 ở cúp các CLB châu Phi rúng động khi một số cầu thủ lao vào giật vật thể sắc nhọn, đẩy không khí trên sân vào cảnh hỗn loạn.
20:46 29/11/2025
Thể thao
15.0K
Tối 29/11 (giờ Hà Nội), JJ Gabriel lập hat-trick giúp U18 MU đè bẹp U18 Liverpool tới 7 bàn không gỡ thuộc giải Premier League lứa trẻ.
09:45 28/11/2025
Thể thao
10.2K
Trận tứ kết lượt về Copa Bolivia giữa Real Oruro và Blooming tối 27/11 tại sân Jesus Bermudez bùng nổ hỗn loạn sau trận, khi hai đội lao vào ẩu đả buộc cảnh sát phải can thiệp.
21:11 27/11/2025
Thể thao
44.6K
Tối 27/11, cầu thủ CAHN và Bắc Kinh Quốc An lao vào tranh cãi dữ dội trên sân Hàng Đẫy thuộc lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026.
06:25 27/11/2025
Thể thao
33.3K
Rạng sáng 27/11, Arsenal duy trì phong độ thăng hoa khi hạ gục Bayern Munich 3-1 thuộc vòng phân hạng Champions League 2025/26.