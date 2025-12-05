Nước đi bất ngờ cùa Lewandowski

Dù được nhiều CLB theo đuổi, tiền đạo người Ba Lan không muốn rời Barcelona.

Lewandowski là chân sút số một của Barca mùa này với 8 bàn.

Robert Lewandowski một lần nữa khẳng định chưa nghĩ đến chuyện treo giày. Dù đã 37 tuổi, tiền đạo người Ba Lan vẫn tin rằng mình đủ khả năng chơi bóng đỉnh cao thêm ít nhất hai mùa nữa.

Theo Fichajes, Lewandowski bất ngờ đề nghị Barcelona gia hạn hợp đồng thêm một năm, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm dựa trên phong độ. Đáng chú ý, tiền đạo sinh năm 1988 sẵn sàng giảm mức lương từ hơn 20 triệu euro xuống còn khoảng 10 triệu euro/năm.

Với Hansi Flick, Lewandowski vẫn là nhân tố không thể thay thế. Kinh nghiệm, khả năng giữ nhịp tấn công và hiệu quả tại La Liga khiến anh trở thành điểm tựa lý tưởng cho đội hình đang trẻ hóa của Barcelona. Tuy vậy, tương lai của cựu sao Bayern lại nằm ở vấn đề tài chính.

Dù Lewandowski chấp nhận giảm gần một nửa thu nhập, Barca vẫn phải cân nhắc chia tay anh để làm trống quỹ lương, phục vụ cho kế hoạch chuyển nhượng hè 2026, nơi CLB chủ sân Camp Nou đang nuôi tham vọng chiêu mộ một trung phong trẻ trung, chất lượng.

Trong lúc Barca cân nhắc, người đại diện của Lewandowski đã bắt đầu nhận lời đề nghị từ MLS, các đại gia Saudi Arabia và một số đội bóng Italy. Dù vậy, bản thân tiền đạo này ưu tiên ở lại Barcelona, miễn là đội bóng xứ Catalonia cho thấy quyết tâm giữ anh.