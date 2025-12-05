Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nước đi bất ngờ cùa Lewandowski

  • Thứ sáu, 5/12/2025 05:36 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dù được nhiều CLB theo đuổi, tiền đạo người Ba Lan không muốn rời Barcelona.

Lewandowski là chân sút số một của Barca mùa này với 8 bàn.

Robert Lewandowski một lần nữa khẳng định chưa nghĩ đến chuyện treo giày. Dù đã 37 tuổi, tiền đạo người Ba Lan vẫn tin rằng mình đủ khả năng chơi bóng đỉnh cao thêm ít nhất hai mùa nữa.

Theo Fichajes, Lewandowski bất ngờ đề nghị Barcelona gia hạn hợp đồng thêm một năm, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm dựa trên phong độ. Đáng chú ý, tiền đạo sinh năm 1988 sẵn sàng giảm mức lương từ hơn 20 triệu euro xuống còn khoảng 10 triệu euro/năm.

Với Hansi Flick, Lewandowski vẫn là nhân tố không thể thay thế. Kinh nghiệm, khả năng giữ nhịp tấn công và hiệu quả tại La Liga khiến anh trở thành điểm tựa lý tưởng cho đội hình đang trẻ hóa của Barcelona. Tuy vậy, tương lai của cựu sao Bayern lại nằm ở vấn đề tài chính.

Dù Lewandowski chấp nhận giảm gần một nửa thu nhập, Barca vẫn phải cân nhắc chia tay anh để làm trống quỹ lương, phục vụ cho kế hoạch chuyển nhượng hè 2026, nơi CLB chủ sân Camp Nou đang nuôi tham vọng chiêu mộ một trung phong trẻ trung, chất lượng.

Trong lúc Barca cân nhắc, người đại diện của Lewandowski đã bắt đầu nhận lời đề nghị từ MLS, các đại gia Saudi Arabia và một số đội bóng Italy. Dù vậy, bản thân tiền đạo này ưu tiên ở lại Barcelona, miễn là đội bóng xứ Catalonia cho thấy quyết tâm giữ anh.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Quả phạt đền tệ nhất sự nghiệp Lewandowski

Robert Lewandowski gây thất vọng khi sút hỏng quả 11 m trong chiến thắng 3-1 của Barcelona trước Atletico Madrid ở trận đá sớm vòng 19 La Liga rạng sáng 3/12.

06:35 3/12/2025

  • Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ba Lan hiện khoác áo CLB Bayern Munich. Sau khi cùng Lech Poznan đăng quang Giải VĐQG Ba Lan và bản thân giành danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 2009/2010, Lewandowski lần lượt chuyển sang đầu quân cho 2 gã khổng lồ của bóng đá Đức, Borussia Dortmund và Bayern Munich. Trong màu áo tuyển Ba Lan, Lewandowski có trận đấu đầu tiên vào tháng 9/2008. Anh hiện là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐTQG nước này

    Bạn có biết: Lewandowski sinh ra trong một gia đình có truyền thống về thể thao. Cha anh, ông Krzysztof là nhà vô địch Judo quốc gia và có thời gian chơi bóng cho CLB hạng 2 Ba Lan Hutnik Warszawa, trong khi mẹ anh - bà Iwona - cũng từng khoác áo đội bóng chuyền AZS Warszaw.

    • Ngày sinh: 21/08/1988
    • Quê quán: Warsaw, Ba Lan
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Câu lạc bộ: Bayern Munich (Đức)

