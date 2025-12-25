Pha bóng hài hước gây sốt ở cúp châu Phi

Rạng sáng 25/12, khoảnh khắc hiếm có và hài hước trong trận Bờ Biển Ngà thắng Mozambique 1-0 ở cúp bóng đá châu Phi (CAN Cup 2025) khiến cầu thủ lẫn khán giả không khỏi bật cười.

Tình huống gây sốt trên mạng xã hội.

Trong một pha lên bóng của Bờ Biển Ngà, Odilon Kossounou bị hậu vệ Mozambique phạm lỗi trong vùng cấm. Đó gần như chắc chắn là quả phạt đền một khi cầu thủ ngã xuống sân. Thế nhưng, điều ngược lại xảy ra. Thay vì đổ người tìm penalty, cầu thủ Bờ Biển Ngà vẫn giữ thăng bằng, tiếp tục xử lý bóng và tạt vào trong. Kết quả, thủ môn đối phương dễ dàng ôm gọn trái bóng.

Ở bên trong, Franck Kessie không khỏi ngỡ ngàng. Tiền vệ ngôi sao của Bờ Biển Ngà lập tức quay sang đồng đội, bày tỏ sự thắc mắc, đồng thời ra dấu hiệu như muốn hỏi: "Tại sao cậu không ngã xuống?".

Phản ứng từ phía đối thủ cũng không kém phần thú vị. Thủ môn của Mozambique, vốn hưởng lợi trực tiếp từ pha xử lý quá trung thực đó, chỉ biết bật cười trước sự ngây thơ hiếm thấy trên sân cỏ hiện đại.

Khoảnh khắc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người tiếc nuối cho Bờ Biển Ngà, song thích thú trước tinh thần thi đấu trung thực. Không ít CĐV cho rằng khoảnh khắc như vậy ngày càng trở nên hiếm thấy trong bóng đá đỉnh cao, khi các pha "ăn vạ" thường được xem là một phần của cuộc chơi.

CAN Cup từ lâu nổi tiếng không chỉ bởi những trận cầu máu lửa, mà còn vì bầu không khí rất riêng. Ở đó, các cầu thủ phơi bày cảm xúc chân thật, phản ứng tự nhiên và tạo ra những khoảnh khắc khó đoán. Tình huống kể trên là minh chứng cho điều đó.

Trận này, Kessie có pha kiến tạo để Amad Diallo ghi bàn duy nhất giúp Bờ Biển Ngà thắng Mozambique 1-0 ở trận ra quân bảng F.