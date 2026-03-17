CĐV Malaysia biểu tình trước trụ sở FAM vì bê bối nhập tịch

Một nhóm cổ động viên CLB Selangor tổ chức cuộc biểu tình ôn hòa trước trụ sở Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhằm phản đối cách điều hành liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch.

CĐV Malaysia biểu tình bên ngoài trụ sở FAM.

Theo Astro Arena, không khí trước trụ sở FAM sáng 17/3 trở nên căng thẳng khi một bộ phận người hâm mộ tụ tập, mang theo biểu ngữ và bày tỏ sự bất bình với ban lãnh đạo. Đây được xem là động thái phản ứng trực tiếp của CĐV sau khi bóng đá Malaysia vướng vào bê bối liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch.

Những người tham gia biểu tình cho rằng cách xử lý của FAM chưa thỏa đáng, đồng thời yêu cầu minh bạch thông tin và có trách nhiệm rõ ràng từ các cá nhân liên quan. Dù số lượng không quá đông, sự xuất hiện của nhóm CĐV này vẫn tạo nên áp lực nhất định lên bộ máy điều hành bóng đá Malaysia.

Cuộc biểu tình diễn ra trong trật tự, không xảy ra xô xát hay hành vi quá khích. Lực lượng chức năng cũng có mặt để đảm bảo an ninh khu vực. Tuy nhiên, thông điệp mà người hâm mộ gửi đi là khá rõ ràng. Họ muốn thấy sự thay đổi và giải thích cụ thể từ phía FAM về vấn đề đang gây tranh cãi.

Vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch chưa có phán quyết cuối cùng, nhưng ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh bóng đá Malaysia. Diễn biến cho thấy niềm tin của người hâm mộ đang bị lung lay, và đây có thể là thời điểm then chốt để bóng đá Malaysia tiến hành cải tổ.

Trong khi đó, số phận của tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 vẫn còn chờ động thái từ AFC. Khả năng cao "Harimau Malaya" bị xử thua 0-3 ở 2 trận gặp Việt Nam và Nepal, qua đó mất vé dự Asian Cup 2027.