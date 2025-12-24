Khuya 23/12, Senegal có màn ra quân không thể thuyết phục hơn tại CAN Cup 2025 khi đánh bại Botswana với tỷ số 3-0.

Jackson lập cú đúp ngay trận ra quân cúp châu Phi.

Nicolas Jackson là tâm điểm chú ý khi lập cú đúp, giúp "Sư tử Teranga" sớm khẳng định vị thế ứng viên vô địch và chiếm ngôi đầu bảng D.

Bước vào trận mở màn, Senegal nhanh chóng áp đặt thế trận bằng lối chơi tấn công tốc độ và giàu sức mạnh. Tuy nhiên, Botswana không dễ bị khuất phục. Hệ thống phòng ngự kỷ luật cùng phong độ xuất sắc của thủ môn Goitseone Phoko khiến các ngôi sao Senegal nhiều lần nản lòng. Sadio Mane hay Pape Gueye đều có cơ hội, nhưng bàn thắng vẫn lẩn tránh đội bóng áo trắng trong phần lớn hiệp một.

Phải đến phút 40, thế bế tắc mới được phá vỡ. Từ pha phối hợp bên cánh trái, Ismail Jakobs tung đường căng ngang chuẩn xác để Nicolas Jackson băng vào dứt điểm gọn gàng bằng chân trái trong vùng cấm, mở tỷ số. Bàn thắng đúng thời điểm giúp Senegal trút bỏ áp lực và kiểm soát trận đấu tốt hơn trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, thế trận một chiều được duy trì. Phút 58, Jackson một lần nữa lên tiếng khi tận dụng đường kiến tạo của Ismaila Sarr, tung cú sút chéo góc hiểm hóc, hoàn tất cú đúp và nhân đôi cách biệt cho Senegal.

Những phút còn lại chứng kiến sức ép liên tục từ đội bóng Tây Phi. Đến phút 90, Cherif Ndiaye, cầu thủ vào sân thay người, khép lại bữa tiệc bàn thắng bằng pha đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 3-0.

Với khởi đầu hoàn hảo, Senegal gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới toàn bộ các đối thủ tại CAN Cup 2025.