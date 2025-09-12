Di Matteo tố Bayern 'lừa dối' Chelsea trong vụ Jackson

Roberto Di Matteo - cựu cầu thủ kiêm HLV Chelsea - vừa gây chú ý khi cáo buộc Bayern Munich “không thành thật” về bản hợp đồng mượn Nicolas Jackson.

Nicolas Jackson chuyển sang khoác áo Chelsea ở mùa giải 2025/26.

Theo thỏa thuận, Bayern trả trước 14 triệu bảng để mượn Jackson và sẽ buộc phải mua đứt với giá 56 triệu bảng nếu tiền đạo này ra sân 40 trận. Tuy nhiên, Chủ tịch Uli Hoeness lại khẳng định điều đó sẽ “không bao giờ xảy ra”.

“Chắc chắn không có hợp đồng dài hạn nào. Điều khoản chỉ kích hoạt nếu cậu ấy đá chính 40 trận, nhưng điều đó sẽ không bao giờ thành hiện thực”, Hoeness tuyên bố.

Di Matteo lập tức phản pháo: “Nếu cậu ấy ghi 20 bàn cho Bayern mùa này, bạn nghĩ họ có mua hay không? Mùa giải mới chỉ bắt đầu, hãy để cậu ấy chứng tỏ. Tôi không tin Bayern đã quyết định dứt khoát”.

Theo Di Matteo, Chelsea quá vội vàng khi để Jackson ra đi: “Cậu ấy chăm chỉ, là một tiền đạo tốt. Có thể chưa có bản năng săn bàn tự nhiên, nhưng điều đó hoàn toàn có thể hoàn thiện”.

Thực tế, Chelsea buộc phải mở đường cho Jackson rời đi sau khi chiêu mộ Joao Pedro và gọi trở lại Marc Guiu từ Sunderland để thay thế Liam Delap chấn thương.

Trong khi đó, cựu trung vệ Frank Leboeuf lại tin Bayern có toan tính khác: họ sẽ giữ Jackson dưới mốc 40 trận để né nghĩa vụ mua đứt. “Nếu chạm mốc 39 trận, cậu ấy sẽ bị ghìm lại, ngồi dự bị hoặc bị loại khỏi danh sách”, Leboeuf nhận định.

Jackson, 24 tuổi, từng là trung phong số một của Chelsea mùa trước. Anh đã ghi 30 bàn và có 12 kiến tạo sau 81 trận cho đội bóng Tây London - con số cho thấy tiềm năng lớn, nhưng tương lai tại Bayern vẫn là một dấu hỏi.