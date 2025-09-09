Jackson bỏ tiền để rời Chelsea

Nicolas Jackson làm mọi cách để biến giấc mơ khoác áo Bayern Munich thành hiện thực, thậm chí sẵn sàng từ bỏ một khoản tiền thưởng ở Chelsea.

Theo Bild, tiền đạo người Senegal chấp nhận hy sinh một phần tiền thưởng để hỗ trợ Bayern chi trả khoản phí mà Chelsea bất ngờ nâng giá vào phút chót. Ban đầu, thương vụ suýt đổ bể khi "The Blues" tuyên bố không để Jackson ra đi sau chấn thương gân kheo của Liam Delap ở trận thắng Fulham 2-0 hôm 30/8.

Khi đàm phán được nối lại trước giờ đóng cửa thị trường chuyển nhượng, Chelsea tăng phí mượn từ 13 triệu bảng lên 14,3 triệu bảng, khiến Bayern gặp khó. Khi ấy, Jackson chủ động bỏ một phần tiền thưởng trong hợp đồng, giúp đôi bên tìm được tiếng nói chung.

Động thái trên mở đường cho chân sút 23 tuổi rời Chelsea sang Bayern theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt trị giá 56 triệu bảng vào hè năm sau. Đây là minh chứng cho khát khao cháy bỏng của Jackson trong việc khoác áo nhà vô địch Bundesliga và làm việc cùng HLV Vincent Kompany.

Đáng chú ý, Jackson không phải trường hợp duy nhất các cầu thủ hoặc người đại diện chấp nhận hy sinh quyền lợi để đạt được mục đích chuyển nhượng. Hè này, người đại diện của Benjamin Sesko cũng từ bỏ một phần tiền hoa hồng để tiền đạo Slovenia cập bến MU.

Jackson đứng trước cơ hội ra mắt Bayern trong trận gặp Hamburg ngày 13/9, trước khi đối đầu chính Chelsea tại Champions League trên sân Allianz Arena chỉ 4 ngày sau đó.