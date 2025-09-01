Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Newcastle xuất hiện giải cứu Jackson

  • Thứ hai, 1/9/2025 16:42 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Newcastle một lần nữa nổi lên như một điểm đến tiềm năng cho Nicolas Jackson sau khi thương vụ sang Bayern Munich của tiền đạo này đổ vỡ.

Nicolas Jackson có cơ hội tìm bến đỗ mới.

Chelsea quyết định hủy bỏ thỏa thuận cho mượn Jackson tới nhà đương kim vô địch Bundesliga sau khi Liam Delap dính chấn thương gân kheo. Dù thương vụ với Bayern đã chấm dứt, Jackson cũng không muốn trở lại Chelsea, và những lựa chọn khác đang được cân nhắc. Các cuộc đàm phán đang diễn ra về khả năng anh chuyển tới St. James' Park, sau khi Alexander Isak gia nhập Liverpool với mức phí 130 triệu bảng.

Chelsea giờ chỉ chấp nhận để Jackson ra đi theo dạng chuyển nhượng vĩnh viễn, với mức định giá vào khoảng 60 triệu bảng. Trước đó, "The Blues" từng tính đến phương án chiêu mộ Conrad Harder từ Sporting Lisbon để thay thế, nhưng cầu thủ này hiện đã trên đường sang Đức ký hợp đồng với RB Leipzig.

Dù vậy, Chelsea vẫn kịp bổ sung hàng công bằng việc gọi trở lại Marc Guiu từ Sunderland chỉ sau 3 tuần đem cho mượn. Tiền đạo trẻ người Tây Ban Nha từng chuyển đến vùng Đông Bắc theo dạng cho mượn hồi đầu hè, ghi 1 bàn sau 3 trận cho “Mèo đen”. Giờ đây, anh sẽ có thêm cơ hội chinh phục Stamford Bridge sau khi đã ghi 6 bàn trong 16 trận mùa trước.

Về phía Newcastle, đội bóng này từng quan tâm đến Jackson hồi đầu hè trước khi chuyển hướng sang Yoane Wissa. Tuy nhiên, Brentford từ chối nhiều lời đề nghị từ “Chích chòe” cho tiền đạo này.

Cuối tuần qua, Wissa thậm chí còn đăng tải một tuyên bố gay gắt chỉ trích Brentford trên mạng xã hội. Nhưng lúc này, Nicolas Jackson dường như đã trở thành lựa chọn ưu tiên của Newcastle trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng.

Cuốn tự truyện “Carlo Ancelotti: Quiet Leadership” xuất bản năm 2016 của Carlo Ancelotti kể về bí quyết làm nên sự nghiệp đứng vững trên đỉnh cao suốt hơn 20 năm của nhà cầm quân người Italy.

Tú Anh

