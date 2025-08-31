Jackson nổi giận với Chelsea

Tiền đạo Nicolas Jackson không hài lòng khi thương vụ gia nhập Bayern Munich bị đổ bể vào phút chót.

Thương vụ Jackson đến Bayern bị hủy bỏ. Ảnh: Reuters.

Đêm 30/8 (giờ Việt Nam), Chelsea bất ngờ thông báo với Bayern Munich rằng đội từ chối để Jackson thực hiện cuộc kiểm tra y tế tại Đức. Tiền đạo 24 tuổi này được yêu cầu trở về London sau khi đã đáp chuyến bay sang Munich để hoàn tất thương vụ cho mượn trị giá 13 triệu bảng.

Quyết định này được đưa ra sau khi tiền đạo Liam Delap gặp chấn thương nghiêm trọng ở gân kheo trong trận thắng 2-0 của Chelsea trước Fulham ở vòng 3 Premier League hôm 30/8. Huấn luyện viên Enzo Maresca cho biết Delap có thể sẽ phải nghỉ thi đấu từ "6-8 tuần".

Theo BBC, Jackson đang rất tức giận vì thương vụ đổ bể vào giờ chót. Đại diện của Jackson, Diomansy Kamara, đã bình luận trên mạng xã hội với dòng chữ: “Chúng tôi sẽ không quay lại. Máy bay không thể nào quay lại được".

Jackson không thể đến Bayern.

Khi được hỏi về khả năng thương vụ của Jackson có bị hủy bỏ hay không, HLV Enzo Maresca cho biết: "Tôi vừa kết thúc trận đấu, có mặt tại đây (phòng họp báo) và không biết tình hình thế nào. Chúng tôi sẽ ngồi lại và xem xét. Thành thật mà nói, tôi không biết".

Giám đốc Thể thao của Bayern, Max Eberl, chia sẻ với Sky Sports: "Chelsea thông báo với chúng tôi rằng họ muốn Jackson quay trở lại dù đội đã đạt được thỏa thuận hôm qua. Tình hình hiện tại là cậu ấy đang ở Munich và chúng tôi phải gửi Jackson trở lại. Đó là trạng thái hiện tại, nhưng tôi không biết tương lai ra sao".

Theo lý thuyết, Jackson vẫn sẽ khoác áo Chelsea khi đội bóng này hành quân đến sân Allianz Arena của Bayern vào ngày 17/9 tới trong khuôn khổ vòng phân hạng Champions League.

