Leverkusen của Ten Hag lại gây thất vọng

Tối 30/8, thầy trò HLV Erik ten Hag lại gây thất vọng lớn khi để Werder Bremen cầm hòa 3-3 sau khi dẫn trước 2 bàn và chơi hơn người ở vòng 2 Bundesliga.

Leverkusen tiếp tục gây thất vọng ở Bundesliga khi đánh rơi chiến thắng trong những phút cuối trên sân Weserstadion. Sau trận thua ngược Hoffenheim 1-2 ở vòng mở màn, thầy trò Erik ten Hag chỉ có thêm 1 điểm trước Bremen, qua đó kéo dài chuỗi 5 trận liền không biết đến mùi chiến thắng tại giải quốc nội.

Trận đấu khởi đầu đầy hứa hẹn cho đội khách. Ngay phút thứ 5, Patrik Schick mở tỷ số bằng pha dứt điểm gọn gàng sau đường kiến tạo tinh tế của Nathan Tella. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị dập tắt khi Bremen vùng lên mạnh mẽ. Phút 21, Romano Schmid lạnh lùng sút tung lưới từ chấm 11 m sau khi VAR xác định hậu vệ Leverkusen phạm lỗi trong vòng cấm.

Leverkusen vẫn duy trì thế trận tấn công và một lần nữa vượt lên ở phút 35. Malik Tillman xử lý khéo léo rồi tung cú sút hiểm hóc trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-1. Sau giờ nghỉ, lợi thế tiếp tục được củng cố khi Schick hoàn tất cú đúp ở phút 64, tưởng chừng đặt dấu chấm hết cho hy vọng của đội chủ nhà.

Thế nhưng, Bremen không bỏ cuộc. Karim Coulibaly rút ngắn tỷ số ở phút 55, rồi trong những phút cuối nghẹt thở, chính tiền đạo này khiến Ten Hag chết lặng khi dứt điểm chuẩn xác ở phút 90+4, ấn định trận hòa 3-3.

Hàng công Leverkusen vẫn biết cách tỏa sáng, nhưng những sai lầm nơi hàng thủ cùng sự thiếu quyết đoán trong khâu dứt điểm đã khiến họ đánh rơi chiến thắng tưởng như chắc chắn. Chỉ giành được 1 điểm sau hai vòng đấu, Leverkusen khiến người hâm mộ không khỏi hoài nghi về năng lực cạnh tranh chức vô địch mùa này.