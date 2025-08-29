Đội của Ten Hag 'sỉ nhục' MU

Bayer Leverkusen đá xoáy MU sau thất bại trước Grimsby Town, đặc biệt khi đội bóng Anh không có suất dự cúp châu Âu mùa giải này.

Động thái được cho là "sỉ nhục" MU của Leverkusen.

Leverkusen là một trong số 36 đội được góp mặt ở vòng phân hạng Champions League 2025/26. Trong khi đó, MU không tham dự bất kỳ giải đấu châu Âu nào sau khi kết thúc ở vị trí 15 tại Premier League và thất bại trong trận chung kết Europa League mùa 2024/25.

Lá thăm đưa Leverkusen đối đầu các đối thủ PSG (sân nhà), Man City (sân khách), Villarreal (sân nhà), Benfica (sân khách), PSV (sân nhà), Olympiakos (sân khách), Newcastle (sân nhà), Copenhagen (sân khách). Tuy nhiên, dòng trạng trái của CLB trước lễ bốc thăm gây chú ý hơn cả.

Đại diện Bundesliga đăng tải hình ảnh với dòng chữ "Bayer Leverkusen" kèm chú thích: "Chỉ hy vọng chúng tôi không gặp Grimsby". Động thái được đăng chỉ vài giờ sau khi MU, đội bóng cũ của HLV Erik ten Hag, bị loại khỏi Carabao Cup sau thất bại trên chấm penalty trước đội bóng hạng 4 Grimsby Town.

Hiện tại, áp lực dành cho HLV Ruben Amorim ngày càng tăng. Còn về phần Ten Hag, ông dẫn dắt Leverkusen thua Hoffenheim 1-2 trong trận ra quân Bundesliga hôm 23/8.

Ten Hag sở hữu thành tích tốt tại Champions League, trước đó cùng Ajax vào bán kết mùa giải 2018/19. Trong tổng số 38 trận đấu tại Champions League, Ten Hag giành 18 chiến thắng, 8 trận hòa và 12 trận thua.