Wirtz nếm trải sự khắc nghiệt của bóng đá Anh

Từ Leverkusen sang Liverpool, Wirtz nhận ngay “bài học nhập môn” Premier League: không gian bị bóp nghẹt, thể lực bị vắt kiệt, và sự khốc liệt đến tận cùng.

Raphinha đã có một mùa giải thành công

Premier League từ lâu nổi tiếng là giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Những ngôi sao đến từ Đức, Pháp, Tây Ban Nha hay Italy, dù mang trong mình hào quang, cũng thường phải trải qua một giai đoạn “nhập môn đau đớn” để thích nghi với nhịp độ và cường độ nơi đây. F

lorian Wirtz, bản hợp đồng trị giá 116 triệu bảng của Liverpool, vừa có cho riêng mình một đêm như thế - tại St James’ Park.

Cú chạm mặt đầu tiên với thực tế

Mười ngày sau màn ra mắt khá êm ả trước Bournemouth, Wirtz bước vào chảo lửa Newcastle với ánh nhìn kỳ vọng của người hâm mộ. Và ngay lập tức, anh hiểu thế nào là “bản sắc Premier League”: va chạm liên hồi, không gian bị thu hẹp đến nghẹt thở, cùng sự sục sôi của hơn 50.000 khán giả chủ nhà.

Phút 13, lần hiếm hoi Wirtz có khoảng trống. Một đường chuyền gọn gàng cho Hugo Ekitiké, rồi chính anh tung cú sút khiến Nick Pope phải trổ tài. Nhưng đó chỉ là thoáng sáng hiếm hoi. Còn lại, phần lớn thời gian, số 10 người Đức ngước nhìn bóng bay vọt qua đầu, không có đủ nhịp để dàn dựng như khi còn ở Leverkusen.

Mikel Arteta từng ví việc thi đấu ở Anfield trong bầu không khí cuồng nhiệt chẳng khác nào bị cuốn vào “máy giặt”. Với Wirtz, St James’ Park cũng mang lại cảm giác tương tự. Bốn phút đầu, Kieran Trippier lao vào pha vào bóng quyết liệt, hạ gục tân binh của Liverpool. Nhưng Wirtz không hề chùn bước: ít phút sau, anh chủ động đáp trả, húc vai khiến chính Trippier ngã xuống.

Những khoảnh khắc nhỏ ấy không tạo ra bàn thắng, nhưng hé mở phần nào cá tính: một Wirtz kiêu hãnh, sẵn sàng va chạm, dù còn loay hoay để tìm chỗ đứng.

Wirtz kết thúc trận đấu với 39 lần chạm bóng, 23/24 đường chuyền thành công, góp phần gián tiếp trong bàn mở tỷ số của Gravenberch. Tuy nhiên, điểm tối rõ ràng nhất nằm ở thống kê: chỉ thắng 3/10 pha tranh chấp tay đôi. Joelinton, Tonali và Bruno Guimarães thay nhau áp sát, bóp nghẹt từng mét vuông cỏ quanh anh.

Ở Bundesliga, Wirtz từng là “nhạc trưởng” của Xabi Alonso, thoải mái tung hoành trong sơ đồ được xây dựng xoay quanh anh. Tại Premier League, thực tế khác biệt đến tàn nhẫn: ở đây, không gian là đặc quyền hiếm hoi, và thể lực mới là “tấm hộ chiếu” để được phép sáng tạo.

Giá trị của cú sốc

Thực tế, sự khởi đầu khó nhọc này không hẳn là điều xấu. Liverpool từng chứng kiến nhiều ngôi sao gặp cảnh tương tự. Mohamed Salah từng thất bại ở Chelsea trước khi bùng nổ tại Anfield. Kevin De Bruyne bị xem thường ở Stamford Bridge, rồi vươn lên thành trụ cột ở Man City. Premier League dạy họ bài học đầu tiên bằng những cú ngã đau, trước khi biến họ thành huyền thoại.

Với Wirtz, thất bại trong những pha tranh chấp, sự lạc lõng trong vai trò số 10 không phải dấu chấm hết, mà là điểm khởi đầu. Bản hợp đồng trị giá 116 triệu bảng sẽ phải học cách “sống sót” trước khi mơ đến việc tỏa sáng.

Trong khi Wirtz chật vật, Rio Ngumoha – thần đồng mới 16 tuổi – lại là người mang đến khác biệt. Bàn thắng quyết định ở phút bù giờ của Ngumoha không chỉ giúp Liverpool thắng 3-2, mà còn tạo nên sự tương phản rõ nét: một tân binh bom tấn ngập ngừng, bên cạnh một tài năng trẻ vô tư thăng hoa.

Song bóng đá luôn phức tạp hơn những so sánh đơn giản. Ngumoha có thể tỏa sáng nhờ sự bùng nổ bản năng, còn Wirtz phải đi qua con đường chông gai hơn để hòa nhập, tìm lại chất nhạc trưởng vốn có.

Chiến thắng tại Newcastle là kịch tính, nhưng những vấn đề của Liverpool vẫn hiển hiện. Hàng thủ tiếp tục mắc sai lầm với hai bàn thua từ các tình huống bóng bổng. Bài toán trung vệ càng thôi thúc Arne Slot phải sớm hoàn tất thương vụ Marc Guéhi.

Trong bối cảnh ấy, việc Wirtz cần thêm thời gian hòa nhập không hẳn là thảm họa. Liverpool vẫn thắng, vẫn duy trì khí thế. Điều quan trọng là họ kiên nhẫn để tiền vệ người Đức tìm thấy vai trò trung tâm, bởi chỉ khi Wirtz chơi đúng giá trị, “The Kop” mới có một nhạc trưởng xứng tầm cho kỷ nguyên mới.

Đêm ở St James’ Park không để lại nhiều dấu ấn chuyên môn cho Florian Wirtz, nhưng nó là buổi học nhập môn quý giá. Premier League không dung thứ cho sự dễ dãi, không cho phép khoảng trống để mơ mộng. Nó đòi hỏi sự rắn rỏi, sự thích nghi và bản lĩnh.

Và khi rời sân ở phút 80, có lẽ Wirtz đã hiểu: để trở thành số 10 của Liverpool, để xứng đáng với mức phí kỷ lục, anh phải học cách chơi nhạc trong cơn bão, chứ không phải trong phòng hòa nhạc.