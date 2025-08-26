Ancelotti gây tranh cãi với quyết định triệu tập Raphinha

Tuyển Brazil sớm giành vé World Cup 2026, song Ancelotti vẫn triệu tập Raphinha, trong khi các trụ cột Real Madrid được cho nghỉ ngơi.

HLV Ancelotti vẫn khiến người xứ Catalan khó chịu

Carlo Ancelotti - hiện giữ cương vị HLV trưởng tuyển Brazil và vừa rời Real Madrid cách đây ba tháng - tiếp tục cho thấy sự gắn bó đặc biệt với các học trò cũ tại Bernabeu. Ở đợt tập trung chuẩn bị cho hai trận vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, ông quyết định cho Vinícius Junior, Rodrygo và Éder Militão nghỉ ngơi.

Đáng chú ý, Ancelotti vẫn điền tên Raphinha, tiền đạo của Barcelona, vào danh sách. Brazil sẽ lần lượt gặp Chile vào ngày 4/9 và Bolivia tại La Paz ngày 9/9. Dù Selecão đã sớm giành vé tới World Cup 2026, Ancelotti vẫn cho rằng sự hiện diện của Raphinha là cần thiết, trong khi nhiều trụ cột khác được cất giữ.

Vinícius sẽ bị treo giò ở trận gặp Chile nhưng hoàn toàn đủ điều kiện ra sân trước Bolivia. Tuy nhiên, ông thầy người Italy chủ động loại anh khỏi danh sách để tránh những chuyến bay dài, áp lực từ tuyển và đặc biệt là cuộc so tài trên sân Municipal de El Alto ở La Paz - nơi có độ cao hơn 4.000 mét so với mực nước biển.

Quyết định này càng gây chú ý khi đặt trong bối cảnh Ancelotti vừa trải qua mùa giải trắng tay cùng Real Madrid, thậm chí thua cả 4 trận El Clasico trước Barcelona. Sau đó, Real buộc phải chia tay ông, mở đường cho hành trình mới trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Brazil.