Một quyết định bất ngờ nhưng hợp lý vừa được đưa ra từ phía đội tuyển Brazil: Vinicius Jr sẽ không góp mặt trong hai trận cuối cùng của chiến dịch vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

Ancelotti gạch tên Vinicius khỏi tuyển Brazil ở vòng loại World Cup

Theo tiết lộ từ báo chí Brazil, tiền đạo Real Madrid không nằm trong danh sách sơ bộ gửi lên FIFA. Nguyên nhân xuất phát từ cả yếu tố kỷ luật lẫn chiến lược.

Trong trận thắng Paraguay 1-0, Vinicius nhận thẻ vàng thứ ba, đồng nghĩa với việc bị treo giò ở cuộc đối đầu với Chile ngày 4/9. Tận dụng điều này, ban huấn luyện Brazil quyết định cho anh nghỉ luôn trận gặp Bolivia (9/9 tại El Alto) nhằm giúp ngôi sao này hồi phục sau mùa giải quá tải với hơn 60 trận đấu cho CLB và tuyển quốc gia. Thậm chí, trận gặp Bolivia sẽ không có bất kỳ cầu thủ nào đang chơi bóng ở châu Âu góp mặt - theo thỏa thuận đã định trước.

Trái ngược với sự vắng mặt của Vinicius, hai cái tên quan trọng trở lại là Rodrygo và Eder Militao. Nếu Rodrygo lấy lại phong độ sau chấn thương, thì sự tái xuất của Militao đặc biệt đáng chú ý. Trung vệ Real Madrid vừa hồi phục sau ca phẫu thuật dây chằng chéo lần thứ hai và đã có màn tái xuất trong trận giao hữu với Tirol (Áo) hôm 12/8.

Danh sách chính thức sẽ được công bố ngày 25/8 trong sự kiện của Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF). Các cầu thủ dự kiến hội quân từ ngày 1/9 để chuẩn bị cho hai trận đấu cuối cùng.

Với việc đã sớm giành vé tới World Cup 2026, Brazil không còn chịu nhiều áp lực thành tích. Tuy nhiên, quyết định cho Vinicius nghỉ ngơi cũng cho thấy sự toan tính dài hạn của HLV Carlo Ancelotti: bảo toàn thể lực cho một trong những ngôi sao sáng nhất, đồng thời trao cơ hội cho các gương mặt khác trước thềm giải đấu lớn.