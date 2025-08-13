Vinicius im tiếng, Real Madrid thêm nỗi lo

Real Madrid khép lại trận giao hữu duy nhất trước mùa giải bằng chiến thắng đậm trước WSG Tirol, nhưng niềm vui không trọn vẹn khi Vinicius Junior thi đấu mờ nhạt đến khó tin.

Vini đang sa sút phong độ.

Ngôi sao người Brazil thể hiện thái độ tích cực với những pha áp sát quyết liệt, song gần như “tàng hình” trong vai trò tấn công: không bàn thắng, không kiến tạo, không cú sút và cũng chẳng có pha rê bóng thành công nào. Thống kê đáng kể duy nhất của anh là hai lần bị phạm lỗi.

Màn trình diễn này khiến làn sóng tranh luận bùng lên trên mạng xã hội. Nhiều CĐV cho rằng Rodrygo - người đang ở rất gần cánh cửa rời Bernabeu - phối hợp với Kylian Mbappe hiệu quả hơn Vinicius.

Phong độ của Vini giảm sút rõ rệt so với hai mùa trước. Mùa 2024/2025, anh ghi 22 bàn sau 58 trận, kém xa thành tích 24 bàn chỉ sau 39 trận ở mùa 2023/2024. Tại FIFA Club World Cup 2025, ngôi sao người Brazil chỉ có 1 bàn thắng sau 6 trận. Một số ý kiến cho rằng sự sa sút bắt đầu từ thời điểm anh vuột mất Quả bóng Vàng vào tay Rodri, dù chính Vinicius từng tuyên bố sẽ “nỗ lực gấp 10 lần”.

Trong khi Mbappe lập cú đúp và Eder Militao trở lại đầy hứa hẹn sau chấn thương, sự im tiếng của Vinicius là tín hiệu không mấy lạc quan với HLV Xabi Alonso. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, Real sẽ bước vào trận mở màn La Liga mùa 2025/26gặp Osasuna tại Bernabeu, và rõ ràng họ cần nhiều hơn ở thủ lĩnh mới trên hàng công.