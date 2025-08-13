'MU khó thành công nếu không thay Onana'

Andre Onana đối diện tương lai mờ mịt tại Manchester United khi hàng loạt nguồn tin cho rằng thời gian của anh ở Old Trafford đã cạn.

MU được cho là đang ráo riết tìm kiếm người gác đền mới trong hè này. Hai cái tên đình đám được nhắc đến là Gianluigi Donnarumma và Emiliano Martinez. Tuy nhiên, xuất hiện ý tưởng gây sốc cho rằng "Quỷ đỏ" nên gọi lại De Gea để chữa cháy.

Cựu tiền đạo Premier League, Matt Jansen, gay gắt: "MU chẳng thể thành công nếu không thay thủ môn. Martinez chắc chắn tốt hơn Onana, và thực tế có hàng loạt người giỏi hơn. Thậm chí De Gea quay lại vẫn làm tốt. Onana chưa bao giờ đáp ứng kỳ vọng. Họ không nên để De Gea ra đi, quyết định sai lầm và giờ phải trả giá".

Onana chấn thương gân kheo, lỡ chuyến du đấu Mỹ nhưng dự kiến kịp trở lại khi MU mở màn Premier League mùa giải mới, tiếp Arsenal trên sân nhà Old Trafford ngày 17/8.

Thủ môn người Cameroon cập bến "Nhà hát của những giấc mơ" từ Inter Milan năm 2023 sau khi góp công lớn đưa đội bóng Italy vào chung kết Champions League. Anh từng được HLV Erik ten Hag đích thân yêu cầu chiêu mộ.

Khi đó, Ten Hag khép lại mùa ra mắt ấn tượng với vị trí thứ 3 Premier League và chức vô địch Cúp Liên đoàn, mở ra hy vọng cạnh tranh sòng phẳng với Man City. MU quyết định chia tay De Gea để đặt niềm tin vào Onana.

Tuy nhiên, sau hai mùa giải, Onana liên tục mắc sai lầm, khiến niềm tin nơi khán giả và giới chuyên môn suy giảm. Cuối tuần qua, De Gea trở lại Old Trafford trong màu áo Fiorentina, chơi trận giao hữu hòa 1-1 trước khi MU thắng trên chấm luân lưu. Hình ảnh De Gea bay lượn khiến người hâm mộ nhớ về người gác đền từng là điểm tựa vững chắc.