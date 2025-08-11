Canh bạc khung gỗ của Ruben Amorim

Ruben Amorim bước vào trận mở màn Premier League với Arsenal bằng quyết định then chốt: mạo hiểm dùng Onana vừa trở lại sau chấn thương, hay trao cơ hội cho Bayindir – thủ môn vẫn còn nhiều nghi ngại.

Andre Onana mới trở lại sau chấn thương.

Chỉ vài ngày trước khi Premier League 2025/26 khởi tranh, HLV Ruben Amorim đã phải đối diện với bài toán hóc búa: đặt cược vào Andre Onana - thủ môn số một vừa trở lại sau chấn thương, hay tiếp tục tin tưởng Altay Bayindir - cái tên còn nhiều dấu hỏi về đẳng cấp.

Trong trận giao hữu cuối cùng của mùa hè, Manchester United đánh bại Fiorentina trên chấm luân lưu, với khoảnh khắc tỏa sáng của Bayindir khi cản phá thành công cú sút của Fabiano Parisi. Thế nhưng, đằng sau niềm vui chiến thắng là sự lo ngại.

Onana, vì chấn thương gân kheo, vắng mặt suốt cả giai đoạn tiền mùa giải và lần gần nhất bắt chính đã từ cuối tháng 5, trong trận thua Tottenham ở chung kết Europa League. Dù đã trở lại tập luyện và nhiều khả năng đủ điều kiện ra sân trước Arsenal, việc để Onana bắt chính ngay lập tức sẽ là một canh bạc mạo hiểm. “Quỷ đỏ” thậm chí đang tính tổ chức một trận giao hữu kín trong tuần này để giúp anh cùng tân binh Benjamin Sesko lấy lại cảm giác thi đấu.

Vấn đề nằm ở chỗ, Bayindir - dù vừa có màn trình diễn xuất sắc trước Fiorentina - vẫn chưa chứng minh được sự ổn định. Mùa trước, anh chỉ có bốn trận bắt chính ở Premier League, đều vào giai đoạn cuối mùa khi đội gần như buông giải để tập trung cho Europa League. Kết quả: ba thất bại và mười bàn thua.

Không ngạc nhiên khi Manchester United từng được liên hệ với các thủ môn tên tuổi như Emiliano Martinez hay Gianluigi Donnarumma. Tuy nhiên, sau khi đã chi hơn 210 triệu bảng cho ba tân binh tấn công để cải thiện thành tích ghi bàn tệ nhất trong hơn nửa thế kỷ (44 bàn ở Premier League mùa trước), ngân sách chuyển nhượng của CLB hiện phụ thuộc vào việc bán bớt cầu thủ. Điều đó gần như đảm bảo Onana sẽ tiếp tục là lựa chọn số một của Amorim.

Bayindir chưa tạo ra sự an tâm cho MU.

Rủi ro vẫn ở đó. Onana hơn ba tháng không bắt một trận chính thức nào. Nhưng với kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng của mình, anh vẫn mang lại cảm giác an toàn hơn so với một Bayindir còn non kinh nghiệm.

Sự trớ trêu của câu chuyện là ở trận gặp Fiorentina vừa qua, đối diện khung thành Manchester United lại là David De Gea - cựu thủ môn từng bị HLV Erik ten Hag gạt bỏ hai năm trước. Anh được khán giả Old Trafford chào đón nồng nhiệt và vẫn dành những lời đầy thiện cảm cho đội bóng cũ.

“Bóng đá là vậy, không phải lúc nào cũng thắng”, De Gea chia sẻ. “Manchester United đã trải qua vài năm khó khăn, nhưng vẫn là một trong những CLB lớn nhất thế giới. Hy vọng với những tân binh chất lượng và một kỷ nguyên mới dưới thời Amorim, họ sẽ làm nên điều lớn lao. Tôi tin năm nay đội sẽ giành danh hiệu và trở lại vị thế xứng đáng”.

Trận mở màn gặp Arsenal sẽ là phép thử đầu tiên cho Amorim, không chỉ về sức mạnh tấn công sau mùa hè bạo chi, mà còn ở quyết định quan trọng bậc nhất: ai sẽ là người trấn giữ khung thành. Và đôi khi, chỉ một pha cứu thua hoặc một sai lầm duy nhất cũng có thể định đoạt cả một khởi đầu mùa giải.