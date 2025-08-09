Onana dở, nhưng MU không sai với De Gea

MU đúng khi chia tay David de Gea, nhưng cách làm và việc chọn Andre Onana biến quyết định ấy thành sai lầm đắt giá, để rồi vị trí khung gỗ ở Old Trafford vẫn bất ổn suốt 2 năm qua.

De Gea lần đầu trở lại Old Trafford sau 2 năm.

Tối 9/8 (giờ Hà Nội), sân Old Trafford sẽ chứng kiến một khoảnh khắc đặc biệt. David de Gea trở lại "Nhà hát của những giấc mơ" trong màu áo Fiorentina, lần đầu tiên kể từ cuộc chia tay đầy tranh cãi mùa hè 2023.

Với 12 năm cống hiến, 545 trận ra sân và 190 lần giữ sạch lưới, De Gea là một trong những thủ môn vĩ đại nhất lịch sử MU. Nhưng thay vì một lời tạm biệt trang trọng, De Gea rời đi trong im lặng, sau khi bị CLB "quay xe" phút chót và đó là vết gợn lớn nhất trong sự nghiệp lẫy lừng.

Không thể phủ nhận việc chia tay De Gea là bước đi tất yếu. Phong cách hiện đại của HLV Erik ten Hag yêu cầu thủ môn tham gia xây dựng lối chơi, điều mà De Gea chưa bao giờ làm tốt. Ngay từ mùa 2022/23, những hạn chế này lộ rõ, đi kèm là hàng loạt sai lầm khó chấp nhận. De Gea phản xạ không còn bén như xưa, trong khi khả năng chơi chân là điểm yếu chí tử.

Nhưng MU lại sai ở cách xử lý. Thay vì chủ động tìm người thay thế và thông báo từ sớm, CLB để De Gea tin rằng anh sẽ được ký hợp đồng mới. Thậm chí, De Gea đã phải nói lời tạm biệt với đồng đội ngay sau chung kết FA Cup.

Vài tuần sau, bản hợp đồng hứa hẹn bị rút lại, thay bằng đề nghị với mức lương thấp hơn nhiều, kèm thông tin MU đang săn thủ môn mới. Với một công thần vừa đoạt Găng Vàng Premier League và đưa đội bóng trở lại Champions League, đó là sự thiếu tôn trọng rõ rệt.

Mua Onana thay De Gea là sai lầm lớn nhất của MU.

Thay thế De Gea, MU chi 47 triệu bảng đưa Andre Onana về từ Inter Milan. Được ca ngợi là một trong những thủ môn chơi chân hay nhất thế giới, thậm chí nhận lời khen từ Pep Guardiola, Onana được kỳ vọng là mảnh ghép hoàn hảo cho triết lý của Ten Hag. Nhưng thực tế quá phũ phàng. MU chưa thấy nhiều giá trị từ đôi chân của Onana, trong khi khả năng cản phá khiến người hâm mộ nhiều lần thót tim.

Từ những sai lầm ở Champions League góp phần khiến MU bị loại ngay vòng bảng tới các pha xử lý hớ hênh ở giải quốc nội, Onana liên tục trở thành tâm điểm chỉ trích. Nemanja Matic thậm chí nhận xét anh "thuộc nhóm thủ môn tệ nhất lịch sử MU". Sự bất ổn trong khung gỗ khiến nhiều CĐV bắt đầu nhớ De Gea, người mà chính họ từng chỉ trích không ít.

Hai năm sau ngày De Gea rời Old Trafford, MU chưa giải quyết xong bài toán số 1 trong khung gỗ. Onana đang chấn thương, tương lai chưa chắc chắn, trong khi CLB phải để mắt tới những cái tên như Emi Martinez hay Gianluigi Donnarumma. Nhưng cũng giống như hè 2023, ưu tiên chuyển nhượng lại đặt vào vị trí khác, lần này là tiền đạo.

De Gea sẽ nhận được sự tri ân xứng đáng khi trở lại Old Trafford. Nhưng phía sau những tiếng vỗ tay, người hâm mộ sẽ tự hỏi nếu MU chia tay anh đúng cách, nếu họ chọn người kế nhiệm chuẩn xác hơn, liệu khung gỗ "Quỷ đỏ" có bất ổn như hiện tại?

Chia tay De Gea là quyết định đúng. Nhưng chọn Onana thay thế, đó mới là sai lầm lớn nhất.