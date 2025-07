MU coi chừng mắc sai lầm với Martinez

Emiliano Martinez chưa chắc là bản nâng cấp đáng giá cho khung gỗ của MU so với Andre Onana.

HLV Ruben Amorim muốn thiết lập lại vị trí thủ môn. Ông tin rằng Martinez, người có thừa bản lĩnh, kinh nghiệm và khả năng chỉ huy hàng phòng ngự, chính là lựa chọn lý tưởng để bắt chính cho MU tại Premier League 2025/26.

Tuy nhiên, có một điều đáng lo ngại rằng ở mùa vừa qua, Martinez lại mắc nhiều lỗi khiến đội nhà hứng chịu các pha dứt điểm so với Onana (6 lần so với 4 lần). Ngoài ra, thủ thành người Cameroon cũng giúp MU tránh khỏi nhiều bàn thua, đồng thời giữ sạch lưới nhiều lần hơn so với Martinez dù chơi ít trận hơn.

Athletic cho rằng vấn đề của MU đến từ một hệ thống thiếu vững chắc ở tuyến trên, đặc biệt là hàng thủ không ổn định. Điều này dẫn đến việc Onana phải liên tục đối mặt với áp lực và mắc sai lầm. Tại Aston Villa, Martinez không phải chịu nhiều sức ép như Onana.

Dù vậy, Goal nhận định một thủ môn giàu kinh nghiệm, bắt bóng tốt và biết chiêu trò tâm lý như Martinez có thể giúp ích cho MU. "Đội bóng cần một thủ môn đáng tin cậy, hơn là một người chỉ giỏi chơi chân", Goal bình luận.

Paul Parker, huyền thoại MU, cũng ủng hộ ý tưởng chiêu mộ Martinez: "Đây là sự nâng cấp đáng giá cho Onana. Martinez có lẽ nằm trong top 5 thủ môn hay nhất thế giới".

Hiện tại, Martinez được Transfermarkt định giá 20 triệu euro. Phía Aston Villa sẽ để anh rời đi nếu thu về từ 25 đến 30 triệu euro phí chuyển nhượng. Con số này không phải vấn đề với MU, khi đội đang lên kế hoạch thay Onana, người đang dính chấn thương và nghỉ ở giai đoạn đầu mùa giải mới.

