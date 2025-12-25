Bale chọn 'cầu thủ hoàn hảo'

Khi được hỏi về hình mẫu cầu thủ lý tưởng, Gareth Bale không tìm đến những so sánh mơ hồ. Anh ghép từng phẩm chất cụ thể, từ kỹ thuật, tốc độ đến bản lĩnh, để tạo nên một chân dung mang đậm dấu ấn của kỷ nguyên Real Madrid.

Gareth Bale trong màu áo tuyển Xứ Wales. Anh từng chơi cho Real Madrid.

Trong một video lan truyền trên mạng xã hội, Gareth Bale tham gia thử thách xây dựng “cầu thủ hoàn hảo” bằng cách lựa chọn những phẩm chất xuất sắc nhất mà anh từng sát cánh hoặc đối đầu. Kết quả không gây bất ngờ, nhưng lại phản ánh rất rõ tư duy bóng đá của cựu ngôi sao xứ Wales.

Ở kỹ năng chơi bóng bằng chân phải, Bale đặt niềm tin vào Toni Kroos – biểu tượng của sự chính xác và kiểm soát. Cú chạm bóng gọn gàng, khả năng chuyền dài lẫn nhịp điệu trận đấu của Kroos được Bale xem là chuẩn mực cho một tiền vệ hiện đại.

Chân trái, Bale không ngần ngại chọn chính mình. Đó là sự tự tin của một cầu thủ từng ghi những bàn thắng mang tính biểu tượng ở Champions League, nơi những cú sút bằng chân trái của anh nhiều lần định đoạt số phận các trận chung kết.

Trái tim lớn nhất thuộc về Casemiro. Theo Bale, tinh thần chiến đấu, sự hy sinh và khả năng bảo vệ đồng đội của Casemiro là nền móng cho mọi tập thể chiến thắng.

Ở khâu ghi bàn, Bale trao danh hiệu cao nhất cho Cristiano Ronaldo, cỗ máy săn bàn toàn diện, người có thể định đoạt trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc.

Nhiệm vụ phòng ngự được giao cho Sergio Ramos, biểu tượng của cá tính, bản lĩnh và khả năng xoay chuyển cục diện ở cả hai đầu sân. Tốc độ, yếu tố ngày càng quan trọng của bóng đá hiện đại, được Bale dành cho Kylian Mbappe.

Cuối cùng, ở năng lực tỏa sáng trong những khoảnh khắc lớn, Bale một lần nữa chọn chính mình. Đó không chỉ là sự tự tin, mà còn là lời nhắc về những bàn thắng để đời, nơi áp lực càng lớn thì dấu ấn của Bale càng rõ nét.

Danh sách này, suy cho cùng, không chỉ là trò chơi vui. Nó phản chiếu một thế hệ Real Madrid từng thống trị châu Âu, nơi Bale là nhân chứng và cũng là một phần không thể thiếu của lịch sử.